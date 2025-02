VIDEO Imagini cu momentul în care Călin Georgescu este ridicat din trafic și dus la Parchet. A cerut să meargă la toaletă și polițiștii l-au lăsat / Ce i-a zis Georgescu celui care l-a ridicat

O înregistrare video cu momentul în care Călin Georgescu este ridicat din trafic și dus la parchet, filmată aparent de șoferul său, a fost distribuită pe rețelele de socializare de influencerul american Mario Nawfal, o voce importantă din lumea MAGA, acesta afirmând că urma să îl intervieveze pe politicianul român în cursul zilei de miercuri.

„Salutare, mai jos este un videoclip pe care tocmai l-am primit de la echipa lui Călin Georgescu, care îl arată fiind arestat, cu 2,5 ore înainte de al doilea nostru interviu și la mai puțin de o oră după apelul nostru. Aceasta vine după ce toți susținătorii săi au fost percheziționați, la mai puțin de două săptămâni după interviul meu cu el”, a scris Nawfal pe platforma „X”.

În imagini se vede cum Călin Georgescu stă pe bancheta din spate. El e calm. În momentul în care polițistul în civil îi explică procedura, Georgescu sună o persoană, probabil avocatul. Îi spune că e oprit de poliție și că va fi condus la Parchetul General. Polițistul, calm la rândul său, îi spune unde va fi locul, ”Piața Constituției”, pe care Georgescu îl spune avocatului, vorbind în telefonul pus pe speaker.

”Ești sigur că o faceți ca la carte?”, l-a întrebat Georgescu pe reprezentantul judiciar care i-a înmânat documentul aducerii la Pachet. Acesta îi răspunde că da, ”am fost la școală”. ”Uită-te în ochii mei, ai fost la școală?”, îl întreabă Georgescu. Polițistul confirmă, calm. Georgescu semnează.

Îl roagă să meargă la toaletă și i se oferă varianta de a merge la Parchet. Georgescu insistă să folosească toaleta locului de unde venise ”aici, aproape”. Polițistul acceptă și Georgescu iese din mașină, moment în care filmarea se întrerupe.

El a publicat la scurt timp după aceea și o înregistrare video separată, care pare să arate momentul în care Georgescu ajunge la parchetul general din București.

