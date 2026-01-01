Incendiul din staţiunea de schi Crans-Montana: Primul bilanț prezentat de oficialii elvețieni. Președintele Elveției: „Una dintre cele mai grave tragedii din țara noastră”

Petrecerea din noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de schi de lux Crans-Montana s-a încheiat cu „una dintre cele mai grave tragedii pe care le-a trăit” Elveția, a declarat joi președintelui elvețian Guy Parmelin, într-o conferință de presă. „Aproximativ 40 de oameni au murit și alți 115 au fost răniți” a anunțat poliția elvețiană, în primul bilanț oficial de la producerea incendiului.

Incendiul a izbucnit la ora locală 1:30 (02:30 ora României), în barul Le Constellation, din stațiunea de schi Crans-Montana, din sud-vestul Elveției.

Spre seară, președintele Elveției, Guy Parmelin, șeful poliției din cantonul Valais, Frédéric Gisler, și procuroarea generală Beatrice Pilloud au vorbit într-o conferință de presă despre număruil victimelor în incendiu.

„Aproximativ 40 de persoane” au murit și 115 sunt rănite, „multe grav”, a declarat comandantul poliției Frédéric Gisler în cadrul conferinței de presă, citat de BBC.

Prioritatea în următoarele zile este identificarea persoanelor care au murit „astfel încât trupurile lor să poată fi returnate rapid” familiilor, a mai spus șeful poliției, care a adăugat că se așteaptă ca printre victime să se număre mai mulți cetățeni străini.

Crans-Montana este una dintre cele mai faimoase destinații din Alpii elvețieni și este de obicei plină în perioadele de sărbători. MAE de la Bucureşti a transmis joi dimineață că se fac demersuri pentru a afla dacă sunt şi cetăţeni români afectaţi.

În cadrul conferinței, președintelui elvețian Guy Parmelin a numit incendiul de noaptea trecută „una dintre cele mai grave tragedii pe care le-a trăit țara noastră”. Președintele a mai anunțat că steagurile vor fi arborate în bernă timp de cinci zile.

Parmelin a mulțumit și țărilor care au oferit sprijin în urma incendiului – menționând în special țările vecine, Franța, Germania și Italia.

Ce spun oficialii despre cauza incendiului

În aceeași conferință, procurorul general al cantonului Valais, Beatrice Pilloud, a spus că autoritățile vor investiga cauza incendiului, dar a atenționat că „ancheta va dura mult timp”.

Procuroarea a spus că au fost avansate „mai multe ipoteze” privind cauza incendiului, iar teoria preferată în acest moment este cea a unui „incendiu general care a provocat o conflagrație”. Aceasta a adăugat că au fost interogați mulți martori și că telefoanele găsite vor fi analizate.

Institutul criminalistic din Zurich a primit deja mandatul de a efectua o anchetă pentru a determina cauza incendiului, a spus Pilloud.

Oameni care au scăpat cu viață din barul în flăcări au spus că au văzut o chelneriță punând o lumânare aniversară pe o sticlă de șampanie.

„Una dintre lumânări a fost ținută prea aproape de tavan, care a luat foc. În câteva secunde, întregul tavan era în flăcări. Totul era din lemn”, au declarat Emma și Albane, două femei franceze, pentru postul de televiziune francez BFMTV.

În același timp, imagini video apărute pe rețelele de socializare au arătat cum flăcările au cuprins rapid tavanul barului slab luminat, de deasupra zonei cu băuturi.

Întrebată de un jurnalist despre aceste mărturii și imagini, Beatrice Pilloud a spus că nu poate comenta informațiile conform cărora o lumânare a aprins tavanul de lemn al barului.

Oficialii nu știu câți oameni erau în bar

Pilloud a fost ntrebată și despre numărul de persoane aflate în barul Le Constellation când a izbucnit incendiul.

„Este complet necunoscut”, a spus procuroarea despre numărul persoanelor aflate în bar în momentul incendiului, adăugând că acest lucru va face parte din anchetă.

