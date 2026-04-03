VIDEO Imagini spectaculoase cu misiunea Artemis II, surprinse de pasagerul unui avion / Primele declarații ale astronauților care se îndreaptă către Lună

Unii călători norocoși au avut locuri în primul rând, în aer, la lansarea misiunii istorice Artemis II către Lună, o înregistrare video filmată de unul dintre ei viralizându-se pe rețelele de socializare.



Jane Clukey, o pasageră a American Airlines aflată la bordul unei curse ce a decolat din St. Croix cu destinația Charlotte, Carolina de Nord, a reușit să surprindă imagini cu racheta misiunii Artemis II după ce aceasta a fost lansată de la Centrul Spațial Kennedy din Cape Canaveral.

„A fost un moment special pentru toți cei aflați la bord, care s-au unit pentru a celebra realizarea umană”, a spus ea ulterior, citată de CNN.

Misiunea Artemis II va dura 10 zile

Au trecut mai bine de 50 de ani de când astronauți au efectuat ultima survolare a Lunii, în 1972, la bordul misiunii „Apollo 17”.

Miercuri seara, patru astronauți aflați în capsula „Orion” au pornit într-o misiune de 10 zile care îi va purta în jurul părții îndepărtate a Lunii.

Misiunea Artemis II a NASA nu va aseleniza, ci doar va orbita Luna. Ea reprezintă primul test de zbor cu echipaj uman atât pentru racheta Space Launch System, cât și pentru capsula Orion.

Această misiune are rolul de a deschide calea pentru viitoare aselenizări programate și pentru explorări spațiale suplimentare, inclusiv ale planetei Marte.

Cei patru astronauți care participă la misiunea Artemis II sunt comandantul Reid Wiseman, pilotul Victor Glover, astronauta Christina Koch și astronautul canadian Jeremy Hansen. Victor Glover și Christina Koch sunt, respectiv, primii astronauți de culoare și prima femeie care vor ajunge în jurul Lunii.

Primele declarații ale astronauților Misiunii Artemis II după ce au ajuns în spațiu

„Nu ştiu ce ne aşteptam cu toţii să vedem… dar se putea vedea întregul glob, de la un pol la altul”, a declarat comandantul Wiseman despre cum vede echipajul Pământul din spaţiu.

„Puteai vedea Africa, Europa şi, dacă te uitai foarte atent, puteai vedea aurora boreală. A fost cel mai spectaculos moment”, a adăugat el, citat de BBC și News.ro.

„Credeţi-ne, arătaţi uimitor, arătaţi frumos”, a spus Victor Glover despre Pământ. „Şi arăţi ca un tot unitar. Homo Sapiens ne reprezintă pe noi toţi, indiferent de unde eşti sau cum arăţi. Suntem cu toţii un singur popor”.

„Numim lucrurile uimitoare pe care le fac oamenii «aventuri» dintr-un motiv, pentru că acest lucru ne-a adus împreună şi ne-a arătat ce putem face atunci când nu doar lăsăm deoparte diferenţele noastre, ci când ne unim diferenţele şi ne folosim toate punctele forte pentru a realiza ceva măreţ”, a spus Glover.

„Echipajul nostru este sănătos, iar nava noastră spaţială funcţionează foarte bine”, spune Dr. Lori Glaze, care conduce dezvoltarea şi operaţiunile Artemis.

Glaze a subliniat că Artemis II este un zbor de testare, iar echipa intenţionează să „înveţe cât mai mult posibil” despre nava spaţială – corespondentul nostru ştiinţific spune că până acum este totul bine.

Astronauţii nu au vorbit încă cu familiile lor direct din spaţiu, dar NASA îşi va „face timp” pentru asta în curând.

Dacă misiunea va decurge conform planurilor, capsula Orion va începe să survoleze partea îndepărtată a Lunii în data de 6 aprilie.