VIDEO Incendiu de proporții în Iași, la depozitul unei firme de curierat. Se intervine cu roboți / A fost emis mesaj RO-ALERT

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri după-amiază, la un depozit Sameday din municipiul Iaşi. Nu au fost raportate victime, însă, din cauza fumului dens, în zonă a fost emis mesaj RO-Alert, anunță ISU Iași, citat de Ziarul de Iași.

14:23

Incendiul a fost localizat, anunță ISU Iași. Acesta s-a manifestat pe o suprafaţă de aproximativ 600 metri pătraţi, iar peste 50 de pompieri intervin cu mai multe autospeciale şi roboţi de intervenţii pentru stingerea flăcărilor.

„Incendiul se manifestă generalizat la o hală cu o suprafaţă desfăşurată de aproximativ 600 metri pătraţi. A fost localizat şi nu s-a propagat la celelalte hale din incintă. La acest moment, la faţa locului acţionează un total de opt autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), două autospeciale pentru salvări de la înălţime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, autospeciala de roboţi pentru intervenţii (AspRoboti) şi autospeciala de transport apă (ATA-AFZM). Sunt 52 de subofiţeri şi doi ofiţeri”, a informat purtătorul de cuvânt al ISU Iaşi, Georgică Onofreiasa.

Potrivit ISU Iaşi, incendiul a izbucnit la un depozit amplasat pe Strada Trei Fântâni din municipiul Iaşi. În zonă sunt două hale, un depozit şi o hală pentru reparaţii auto.

Imagini suprinse de la fața locului au arătat o coloană uriașă de fum gros și numeroase echipaje de pompieri.

Din cauza fumului dens, autorităţile ieşene au emis un mesaj RO-Alert în care au îndemnat oamenii să evite zona și să ia măsuri de autoprotecţie.

