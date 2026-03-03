VIDEO Incendiu lângă consulatul american din Dubai după un atac cu dronă

Autoritățile au stins un incendiu care s-a produs în vecinătatea consulatului american din Dubai din cauza unui atac cu dronă, conform anunțului făcut de biroul de presă guvernamental local, citat de publicațiile Reuters, AFP și The Guardian.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului.

„Echipele de urgență au intervenit imediat. Nu au fost raportați răniți”, a mai declarat biroul de presă din Dubai.

The U.S. Consulate in Dubai is on fire following a drone attack by Iran. pic.twitter.com/3SKjxMbv5r — OSINTdefender (@sentdefender) March 3, 2026

Statele Unite au anunțat marți închiderea a trei ambasade din cauza situației de securitate din Orientul Mijlociu, unde conflictul s-a extins ca urmare a ripostei iraniene la atacurile lansate de armata americană și cea israeliană asupra Republicii Islamice. Este vorba despre misiunile diplomatice din Liban, Kuweit și despre cea din Arabia Saudită, care a fost lovită de două drone, potrivit NBC News și Politico.

De la începutul conflictului, din Orientul Mijlociu au plecat aproximativ 9.000 de americani, a spus marți secretarul de stat al SUA, Marco Rubio.

Marți, în marja unei întâlniri la Casa Albă cu cancelarul german Marco Rubio, președintele american Donald Trump a respins sugestiile conform cărora Israelul i-ar fi forțat mâna pentru a ataca Iranul, spunând că forțele iraniene urmau să își atace vecinii și Israelul, iar el a luat decizia de a iniția războiul pentru a împiedica acest lucru.

Oficiali cu acces la intelligence american susțin că Trump a exagerat cu privire la iminența oricărei amenințări pe care ar fi reprezentat-o Iranul la adresa Statelor Unite, potrivit The New York Times.