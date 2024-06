VIDEO Incident la Euro 2024. Polițiștii germani au tras într-un bărbat ce-i amenința cu o cazma și un cocktail Molotov

Poliția germană a tras focuri de armă într-un bărbat ce amenința agenții cu o cazma și un dispozitiv incendiar în timpul unei parade a suporterilor ce a avut loc, duminică, în centrul orașului Hamburg, informează Reuters.

Poliția din oraș a precizat, într-o postare pe X, că bărbatul a fost rănit și acum primește îngrijiri medicale.

Incidentul a avut loc în districtul Sankt Pauli cu puțină vreme înaintea meciului dintre Polonia și Olanda care va avea loc pe Volksparkstadion, începând cu ora 16.00, ora României.

