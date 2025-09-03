VIDEO Incident pe mare în Grecia, între Samothraki și Thasos: pescarii turci au tras focuri în aer, în timpul unei confruntări tensionate cu navele grecești

Pescarii greci se plâng de mai multă vreme că navele de pescuit din Turcia intră în apele teritoriale ale Greciei. Marți, tensiunile au generat o confruntare, scriu publicațiile elene Kathimerini și To Vima.

Un incident grav a avut loc marți seara în Marea Traciei, când pescarii turci au tras focuri de avertisment în timpul unei confruntări tensionate cu navele de pescuit grecești, potrivit postului public de televiziune elen ERT, citat de publicația Ekathimerini.

Incidentul a avut loc în jurul orei 22:00 în apele teritoriale grecești, în zona dintre Thassos și Samothraki, la aproximativ 4-6 mile marine de Samothraki, potrivit cotidianului To Vima.

Yiannis Manios, președintele Asociației Pescarilor din Kavala și vicepreședinte al Asociației Pescarilor din Grecia, a explicat că în ultimele zile, bărcile de pescuit turcești s-au apropiat foarte mult de coastele insulei Samothraki.

„În această seară, un număr mare de bărci turcești au ieșit din nou la pescuit și 20 dintre bărcile noastre au ieșit să protesteze. Acolo, pescarii noștri au fost insultați, amenințați și chiar s-a tras cu arma în aer”, a spus Manios, citat de To Vima.

Potrivit cotidianului elen, pescarii greci au filmat incidentul și, după cum au spus aceștia, în ciuda faptului că au informat autoritățile, nimeni nu s-a grăbit să ajungă la fața locului.

„Turcii au bărci mult mai mari și mai moderne. Vin din portul Ainos și pescuiesc din ce în ce mai aproape de apele noastre teritoriale. Am încercat să-i împingem înapoi, dar au continuat să se apropie de noi”, a spus Manios.

După câteva minute, bărcile de pescuit grecești, majoritatea din Kavala, dar și pescari din Salonic și Halkidiki, s-au retras și s-au întors în portul Keramoti din Kavala.

„Ne îndreptăm spre Keramoti și întrerupem lucrul, deoarece această situație nu poate continua”, a declarat Manios.

Săptămâna trecută, Atena a înaintat un protest diplomatic Turciei cu privire la incursiunile constante ale pescarilor turci în apele teritoriale grecești.

Fenomenul este de mult timp cunoscut locuitorilor insulelor din estul Mării Egee, pescarii turci aventurându-se adesea la o distanță de până la o milă marină de coastele grecești, scrie Kathimerini.

Anul acesta, însă, traulerele turcești au devenit și mai îndrăznețe, aruncându-și plasele la mică distanță de insule precum Agathonisi, o insulă de frontieră din sud-estul Mării Egee.