VIDEO Incidente între susținători ai lui Călin Georgescu și jandarmi la sediul Poliției Ilfov

Susținători ai lui Călin Georgescu au provocat incidente cu forțele de ordine la sediul Poliției Ilfov, unde fostul candidat la peședinție a fost pentru a semna controlul judiciar. Jandarmeria a transmis că două persoane cu comportament recalcitrant au fost „extrase” și amendate.

Potrivit Antena 3, incidentele au fost provocate de susținători ai lui Georgescu care au forțat gardurile instalate de forțele de ordine. Mai mulți dintre aceștia i-au huiduit pe jandarmi și au scandat „Jandarmeria apără hoția” și „Rușine să vă fie”.

„Deși echipele de dialog au intervenit în primă instanță pentru detensionarea situației și menținerea ordinii publice, o parte dintre participanți au continuat să manifeste atitudini agresive, forțând cordonul de jandarmi și dispozitivele de protecție”, a transmis Jandarmeria.

„Ca urmare a acestor acțiuni, s-a impus intervenția forțelor de ordine. O primă persoană, care a încercat să forțeze cordonul de jandarmi, a fost extrasă din mulțime și sancționată contravențional cu amendă în valoare de 2.000 lei, conform prevederilor Legii nr. 61/1991 republicată, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. O a doua persoană, care a intervenit pentru a împiedica acțiunea forțelor de ordine, a fost de asemenea extrasă și sancționată contravențional cu amendă de 3.000 lei, pentru obstrucționarea intervenției jandarmilor“, a mai transmis Jandarmeria, adăugând că situația a fost rapid restabilită.

Călin Georgescu a fost miercuri dimineață la sediul IPJ Ilfov, pentru a semna controlul judiciar. Fostul candidat la prezidențiale a fost așteptat de zeci de susținători în fața sediului poliției.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale câștigător al primului tur, anulat de CCR, a susținut, la plecarea de la Poliție, că rechizitoriul în cazul său este „un discurs”.

El nu a răspuns la acuzațiile procurorilor care l-au trimis în judecată, dând vina pentru dosar pe „oligarhia globalist-soroșistă” – sintagmă pe care a folosit-o de mai multe ori – care „a instrumentalizat justiția ca pe un glonț, cu scopul înlăturării mele de a reda țara noastră înapoi”.