VIDEO Inundație la Facultatea de Drept din București: „M-am trezit cu picioarele în baltă” / Ce spune Universitatea

Subsolul Facultății de Drept din cadrul Univesității București s-a inundat, luni, în timpul furtunii puternice care a lovit Capitala, potrivit unor imagini care au circulat pe grupurile de studenți și au fost primite și de HotNews.

„La noi în facultate sunt mai multe săli goale în sesiune unde lumea mai merge la învățat și am fost să caut o sală și m-am trezit cu picioarele în baltă”, a povestit un student, sub protecția anonimatului, pentru HotNews. „Am auzit sunet de apă care se scurge și am crezut că e un geam deschis, dar m-am uitat să văd de unde începe balta și am văzut cum curgea din perete”.

Studenții au semnalat situația personalului de pază, potrivit studentului care a vorbit cu HotNews. Paza le-a comunicat că deși știu situația, nu au ce să facă pentru moment.

Reacția Universității București

Contactat de HotNews, purtătorul de cuvânt al Universității din București, Bogdan Oprea, a transmis că „la nivelul conducerii Universității din București nu au fost raportate, până la această oră, astfel de incidente”.

„Dacă studenții raportează la presă, nu la conducere, să răspundeți dumneavoastră, presa. Noi nu avem cunoștință despre vreun incident. Când o să raporteze la nivelul instituției, o să am alte informații”, a adăugat Oprea.

Bucureștiul, lovit de o furtună puternică

O furtună puternică de circa o oră a provocat pagube însemnate în municipiul București și în județul Ilfov după ce cantitatea însemnată de apă a inundat străzi și case, iar vijelia a rupt copaci și cabluri. Transportul public a fost afectat după ce tramvaiele nu au mai putut înainta din cauza apei de pe carosabil.

Apa a pătruns și la metrou și într-un mall din Sectorul 6. De asemenea, traficul aerian a fost perturbat de furtună. Bucureștenii au primit, luni, un mesaj RO-ALERT de vijelie puternică, descărcări electrice și rafale de vânt valabil pentru orele 15.28 – 16.20.

Ploile de luni au adus în București cantități record de apă, anunță operatorul ApaNova care precizează că au fost înregistrate cantitățile de precipitații ce au depășit 43 de litri pe metru pătrat, izolat depășind 70 l/mp, iar în unele zone s-au înregistrat vârfuri de peste 120 l/mp, în urma cărora s-au înregistrat inundații. „În acest interval, s-a înregistrat un eveniment pluvial ce a depășit, din punct de vedere al frecvenței de apariție, frecvența de o dată la 100 de ani”, se arată într-un comunicat de presă al Apa Nova.