VIDEO Inundații catastrofale în Texas. Nivelul unui râu a crescut cu 7 metri în câteva ore

Inundaţiile au provocat moartea mai multor locuitori din Texas, în sudul Statelor Unite, au anunţat vineri autorităţile locale, informând şi despre persoane dispărute, printre care copii, scrie AFP, preluată de Agerpres.

Numărul morţilor cauzat de creşterea bruscă a nivelului apelor rămâne deocamdată incert, a explicat într-o conferinţă de presă Rob Kelly, responsabil local din comitatul Kerr, situat în centrul Texasului.

„Încercăm să identificăm persoanele” decedate, a afirmat el, vorbind despre inundaţiile catastrofale care au devastat zona din cauza ploilor abundente.

În ceea ce priveşte copiii care participau la o tabără de vară în comitat, „ştim că unii sunt daţi dispăruţi. Dar câţi (…) nu suntem siguri”, a adăugat el.

🚨 BREAKING: Catastrophic flooding strikes Central Texas, claiming at least 6 lives. The Guadalupe River in Kerrville surged dramatically, rising from 0 to 27 feet in just 4 hours on July 4, 2025, reaching the second-highest level on record and surpassing the infamous 1987 flood.… pic.twitter.com/0ra4IR41Q8