VIDEO Investigație Recorder: Primarul Negoiță a construit drumuri peste magistrale de gaz. „În caz de explozie, nu mai rămâne nimic”

La ordinul primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3 al Capitalei s-au construit, în ultimii ani, în mod ilegal, 11 drumuri asfaltate peste magistrale de gaz, potrivit unei investigații Recorder, care a obținut un raport de expertiză care arată că normele legale de protejare a conductelor n-au fost respectate.

Inginerii Transgaz spun că traficul poate produce fisuri în conducte, ceea ce creează risc de explozie. “Nici nu vreau să mă gândesc… nu mai rămâne nimic aici”, ne-a declarat unul dintre specialiștii Transgaz.

Drumurile au fost construite pentru a deservi ansamblurile imobiliare construite în ultimii zece ani în zona Brățării, din estul Bucureștiului.

Primăria Sectorului 3 n-a avut avize din partea Transgaz, care a notificat administrația locală încă de la începerea lucrărilor.

Negoiță a trecut însă și peste legi, și peste notificările Transgaz și a dat ordin ca șoselele să fie construite peste magistrale, notează Recorder, adăugând că Transgaz a și dat în judecată Primăria Sectorului 3 anul acesta.

Un om din interiorul Primăriei Sectorului 3 a spus că Negoiță a sfidat cu bună știință avertismentele specialiștilor.

„Interesele lui sunt mai importante decât orice altceva în sector”, spune avertizorul de integritate. Acesta a acceptat să vorbească doar sub protecția anonimatului, de teama răzbunării primarului PSD despre care a spus că nu-l atinge nicio instituție a statului.