VIDEO Japonia a folosit inteligența artificială pentru a simula o erupție vulcanică masivă lângă capitala sa cu 20 de milioane de locuitori

Nori groși de fum se ridică din cel mai faimos munte al Japoniei. În scurt timp, cenușa vulcanică se răspândește până către capitala dens populată, Tokyo, întunecând cerul și acoperind clădirile și vehiculele. Totul provine dintr-un videoclip generat de inteligența artificială, publicat de guvernul Japoniei pentru a-i avertiza pe cei 20 de milioane de locuitori ai orașului asupra a ceea ce ar putea urma dacă Muntele Fuji, vulcanul de o frumusețe spectaculoasă care domină Tokyo, ar erupe vreodată, relatează CNN.

Deși nu există indicii că o erupție ar fi iminentă, Fuji este un vulcan activ. Ultima sa erupție a avut loc acum 318 ani, fiind cunoscută drept erupția Hoei.

Videoclipul AI, difuzat recent de către Divizia de Prevenire a Dezastrelor din cadrul Guvernului Metropolitan Tokyo, arată o femeie aflată pe o stradă aglomerată care primește brusc o alertă pe telefon, prin care este informată că vulcanul a erupt.

„Momentul poate sosi fără niciun avertisment”, spune vocea din fundal, înainte ca imaginile dramatice cu nori masivi de fum ce ies din Fuji să umple ecranul.

ANN aired simulated footage of an eruption of Mt. Fuji: if an eruption occurs, it could blanket most of the Tokyo metropolitan area with volcanic ash, disrupting roads and railways. Viewers were reminded to prepare 2 weeks of emergency food for disasters.pic.twitter.com/QohkGlQn0H — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) August 26, 2025

Japonezii, avertizați să își imagineze „scenarii concrete” în cazul unei erupții vulcanice

Videoclipul avertizează că cenușa vulcanică ar putea ajunge la Tokyo în decurs de două ore, provocând riscuri pentru sănătate, dar și perturbări ale alimentării cu energie electrică, ale traficului și ale distribuției alimentelor.

Cu ocazia Zilei Prevenirii Dezastrelor Vulcanice, ce a avut loc marți în Japonia, autoritățile au îndemnat de asemenea oamenii să „vizualizeze scenarii concrete” pentru a fi mai bine pregătiți.

Japonia nu este străină de cutremure puternice și vulcani activi. Țara se află pe Inelul de Foc, o zonă de intensă activitate seismică și vulcanică ce înconjoară Oceanul Pacific.

Autoritățile și-au accentuat avertismentele în ultimul an, în speranța de a crește nivelul de vigilență al cetățenilor.

Temerile privind un „mega cutremur” s-au amplificat după ce guvernul japonez a avertizat în august anul trecut că există o probabilitate de până la 80% ca un cutremur sever să lovească în următorii 30 de ani. Unii seismologi au criticat aceste avertismente, punând sub semnul întrebării dacă pot fi vreodată precise.