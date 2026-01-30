VIDEO Japonia sub nămeți. Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața

Ninsorile abundente şi persistente provocate de fronturi de presiune atmosferică hibernală au afectat multe zone ale Japoniei în ultimele zile, provocând moartea a cel puţin 14 oameni şi rănirea a 198 de persoane în întreaga ţară, a anunţat vineri Agenţia niponă pentru Gestionarea Incendiilor şi Dezastrelor, informează Xinhua, preluată de Agerpres.

Până vineri dimineaţă, prefectura Niigata înregistrase cel mai mare bilanţ al deceselor, cu şapte persoane decedate, fiind urmată de prefectura Akita, cu trei decese. Câte un deces a fost raportat în prefecturile Hokkaido, Aomori, Yamagata şi Shimane.

Potrivit autorităţilor japoneze, multe dintre decese au avut loc în timpul operaţiunilor de deszăpezire, inclusiv căderi de pe acoperişuri, îmbolnăviri subite şi incidente în timpul cărora diverse persoane au fost îngropate sub acumulări de zăpadă.

Japan's Aomori region has recorded its heaviest snowfall in over 80 years. The heavy snow has caused traffic chaos in parts of the north, and several people have died. pic.twitter.com/3G48VXXeFP — DW News (@dwnews) January 30, 2026

Serviciile feroviare au fost grav afectate de ninsorile abundente. Compania JR Hokkaido a anunţat că peste 1.400 de curse feroviare ale sale au fost suspendate timp de trei zile consecutive, începând din 25 ianuarie, afectând aproximativ 414.000 de pasageri.

De asemenea, aproximativ 9.000 de călători au rămas blocaţi pe Aeroportul New Chitose în nopţile de 25 şi 26 ianuarie din cauza unei combinaţii reprezentate de suspendări ale trenurilor şi anulări ale curselor aeriene.

Agenţia Meteorologică Japoneză (JMA) a precizat că acest sistem de presiune atmosferică hibernală a adus ninsori abundente în principal dinspre Marea Japoniei în regiunile nordice şi vestice ale Japoniei, iar acumulările de zăpadă din anumite zone au depăşit de peste două ori valoarea medie pentru această perioadă a anului.

Se preconizează că ninsorile vor continua în zonele afectate până săptămâna viitoare, iar JMA i-a îndemnat pe localnici să rămână vigilenţi la riscuri precum perturbări ale traficului, avalanşe, căderi de zăpadă de pe acoperişuri şi accidente în timpul lucrărilor de deszăpezire.