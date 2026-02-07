VIDEO JD Vance, huiduit la scena deschisă la deschiderea Jocurilor Olimpice din Italia. Proteste masive în Milano din cauza prezenței ICE la competiție

Vicepreședintele american JD Vance și soția sa Usha, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă Milano-Cortina. Credit line: Andre Weening / imago sportfotodienst / Profimedia

Stadionul din Milano a izbucnit în huiduieli în momentul în care JD Vance a apărut pe ecranele uriașe la deschiderea Jocurilor Olimpice de iarnă. Gestul reflectă furia locală față de politicile administrației Trump și prezența agenților ICE în Italia, potrivit The New York Times.

Înainte de eveniment, protestatarii au mărșăluit în Milano împotriva Serviciului de Imigrare și Vamă al Statelor Unite (ICE). Personalul prezent în Italia face parte dintr-o divizie de investigații a agenției, fiind trimis special pentru a consilia oficialii locali în asigurarea securității Jocurilor Olimpice.

Spre finalul defilării sportivilor, delegația americană de sportivi a intrat pe stadionul San Siro din Milano în aplauze și fluierături. Starea de spirit a mulțimii s-a schimbat însă când ecranul a trecut la tribune, unde oficialul american JD Vance și soția sa, Usha Vance, fluturau steaguri americane. Apariția lor a fost întâmpinată cu huiduieli care s-au auzit clar în ciuda muzicii puternice.

Vance a sosit la Milano la începutul acestei săptămâni și a urmărit competițiile sportivilor americani. El a fost în mulțime joi, la un meci de hochei feminin al SUA, și vineri, la o competiție de patinaj artistic pe echipe. Acesta folosește frecvent rețelele de socializare pentru a susține politicile președintelui Trump, criticând NATO și insistând asupra unei represiuni a imigrației în SUA, notează NYT.

Cu câteva ore înainte de ceremonia de deschidere a JO 2026, protestatarii au ieșit în stradă în Milano pentru a condamna prezența ICE în Italia. Manifestanții au contestat astfel reputația violentă a agenției ICE în Statele Unite și politicile dure de imigrație ale administrației Trump.

Premierul Giorgia Meloni a catalogat aceste reacții drept „absurde” și a subliniat că divizia americană de investigații colaborează de mult timp cu autoritățile italiene. Ea a precizat că agenții străini nu au dreptul să desfășoare operațiuni de poliție sau controale pe teritoriul Italiei. Și oficialii americani au declarat că personalul ICE are rolul de „a verifica și a reduce riscurile reprezentate de organizațiile criminale transnaționale” și nu de a aplica legile privind imigrația.

Vineri, Meloni s-a întâlnit la Milano cu JD Vance și cu secretarul de stat Marco Rubio. Întâlnirea de la Prefectura din Milano a servit la reafirmarea relațiilor bilaterale solide, în ciuda tensiunilor provocate de prezența agenților americani, notează Reuters.

„Italia și Statele Unite au avut întotdeauna legături extrem de solide”, a declarat Meloni, potrivit agenției ANSA. Aceasta a subliniat că ambele guverne colaborează pe mai multe planuri internaționale. La rândul său, Vance a transmis un mesaj de apreciere pentru poporul italian și a evidențiat importanța valorilor comune în spiritul olimpic.