VIDEO Lituanienii din întreaga lume au intonat imnul național, de pe frontul din Ucraina până în Vanuatu, într-o tradiție care marchează o mie de ani de istorie

Această tradiție, lansată în 2009 pentru a marca 1.000 de ani de istorie, unește națiunea europeană, de 2,9 milioane de locuitori, cu diaspora sa, estimată la sute de mii de oameni.

The tradition to sing our National Anthem at 9pm LT July 6th, the day of Statehood, unites #Lithuanians across the world. This year, the 100th #SongCelebration also falls on July 6th. Today we all gathered to start the Celebration with the Anthem sang by tens of thousands people. pic.twitter.com/VWKIrFHSTE