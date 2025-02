VIDEO Locul în care a fost pus Macron să stea lângă Donald Trump, pentru videoconferința G7. Președintele SUA nu a ieșit să îl întâmpine când a sosit la Casa Albă

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a sosit luni la Casa Albă pentru discuții cu omologul său american, Donald Trump, și pentru o reuniune în format video cu ceilalți lideri din G7 la împlinirea a trei ani de la lansarea ofensivei ruse împotriva Ucrainei.

Imaginile publicate pe rețelele sociale de președintele Ucrainei, care a participat la discuția G7 în sistem video, arată că liderul francez a fost așezat pe colțul mesei din Biroul Oval, în timp ce Donald Trump stătea în centru. În birou era și vicepreședintele SUA, JD Vance.

Macron a devenit luni primul lider european care îl vizitează pe Donald Trump după revenirea republicanului la președinția Statelor Unite. Șeful statului francez a fost la Casa Albă pentru o sesiune de dimineață care a durat o oră și 45 de minute și în care cei doi au participat inclusiv la o videoconferință despre Ucraina cu alți lideri din G7, notează Reuters.

Imaginile de pe rețelele sociale arată că Trump nu l-a întâmpinat pe Macron când a sosit la Casa Albă. Cea care l-a primit pe președintele Franței a fost Monica Crowley, adjuncta secretarului de stat al SUA, potrivit RBC-Ukraine.

Donald Trump i-a strâns mâna lui Emmanuel Macron abia în fața Biroului Oval, notează New York Post.

Trump does away with the typical token of respect normally awarded world leaders by failing to great Macron as he arrives to the White House.



Imagine the show Trump will give Putin on his arrival. pic.twitter.com/6d8Uj4C0CL