VIDEO Lovitură puternică a dronelor ucrainene în adâncul Rusiei, la 1.400 de kilometri de graniță / Un incendiu a izbucnit după atac

Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice a Rusiei de la începutul lunii august, în încercarea de a împiedica eforturile de război ale Moscovei și de a reduce veniturile Kremlinului, scrie Reuters.

Două drone ucrainene au atacat complexul petrolier și petrochimic Gazprom Neftekhim Salavat, unul dintre cele mai mari din Rusia, situat în Bașchiria, a declarat joi Radii Khabirov, șeful regional, pe canalul său Telegram.

„Evaluăm amploarea pagubelor. În prezent, stingem incendiul. Toate serviciile (de urgență) sunt la fața locului”, a declarat Khabirov.

El a spus că nu au existat victime și că forțele de securitate ale complexului au deschis focul asupra dronelor.

Același complex a fost atacat și de Ucraina în mai 2024.

Russian media report that drones attacked the Gazprom Neftekhim petrochemical complex in Salavat, Bashkortostan, Russia.



Local residents recorded a fire at the site, with gray smoke rising into the sky. The attack was confirmed by the governor of Bashkortostan, who said the… pic.twitter.com/ESvgJ5HZqo — WarTranslated (@wartranslated) September 18, 2025

Săptămâna trecută, drone ucrainene au atacat și o rafinărie de petrol din Ufa, capitala regională a Bașchiriei, situată la aproximativ 1.400 de kilometri de granița cu Ucraina.

Armata ucraineană a mai anunțat joi că a lovit peste noapte o rafinărie de petrol din regiunea Volgograd din Rusia.

Forțele speciale ucrainene susțin că rafinăria de petrol din Volgograd și-a întrerupt activitatea, citând informații preliminare într-o postare pe aplicația de mesagerie Telegram.

Campanie ucraineană

Ucraina și-a intensificat atacurile cu drone asupra infrastructurii energetice a Rusiei de la începutul lunii august, pe măsură ce a devenit din ce în ce mai frustrată de direcția negocierilor de pace, care, potrivit Kremlinului, au fost efectiv suspendate.

Zilele trecute, Reuters a relatat că monopolul rus al conductelor de petrol Transneft a avertizat companiile producătoare că ar putea fi nevoite să-și reducă producția în urma atacurilor.

Atacurile ar putea forța Rusia, care deține o cotă de 9% în ceea ce privește producția mondială de petrol, să reducă în cele din urmă producția, au declarat cele două surse și o a treia sursă familiarizată cu operațiunile de pompare a petrolului.

Într-un comunicat publicat pe site-ul său, Transneft a descris știrea Reuters ca fiind „falsă” și parte a „războiului informațional” al Occidentului împotriva Rusiei.

„Apariția unor astfel de știri false cu referire la unele surse anonime din complexul rus de combustibili și energie cauzează prejudicii imaginii PAO Transneft”, a afirmat Transneft, în comunicatul său.

„Acest lucru poate fi cauzat doar de încercările de destabilizare a situației în cadrul războiului informațional declanșat de Occident împotriva Federației Ruse”, a adăugat compania.

Sursa principală de finanțare a Rusiei

Veniturile din petrol și gaze naturale au reprezentat între o treime și jumătate din veniturile totale ale bugetului federal al Rusiei în ultimul deceniu, făcând din acest sector cea mai importantă sursă de finanțare a guvernului.

Dronele ucrainene au lovit cel puțin 10 rafinării – reducând capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproape o cincime la un moment dat – și au avariat principalele porturi din Marea Baltică, Ust-Luga și Primorsk, au declarat oficiali militari ucraineni și surse din industria rusă.

Autoritățile ruse nu au comentat public amploarea pagubelor sau impactul acestora asupra producției și exporturilor.

Cu toate acestea, Transneft, care gestionează peste 80% din totalul petrolului extras în Rusia, a restricționat în ultimele zile capacitatea companiilor petroliere de a stoca țiței în sistemul său de conducte, au declarat pentru Reuters două surse din industrie apropiate companiilor petroliere rusești.

Transneft i-a avertizat, de asemenea, pe producători că ar putea fi nevoită să accepte mai puțin petrol dacă infrastructura sa suferă daune suplimentare, au spus cele două surse.