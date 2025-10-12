VIDEO Lupte pe graniță între armata Pakistanului și Afganistanului, talibanii spun că au ucis 58 de inamici

Forțe de securitate ale regimului taliban aproape de granița cu Pakistan. Foto: Sanaullah SEIAM / AFP / Profimedia

Pakistanul a închis duminică punctele de trecere a frontierei cu Afganistanul în urma schimburilor de focuri dintre forțele celor două țări din timpul nopții, în care Kabulul a afirmat că a ucis 58 de soldați pakistanezi, transmite Reuters.

Trupele afgane au deschis focul asupra posturilor de frontieră pakistaneze sâmbătă seara, ministerul apărării al țării afirmând că au fost represalii pentru atacurile aeriene pakistaneze din Afganistan de la începutul săptămânii. Pakistanul a afirmat că a răspuns cu focuri de armă și tiruri de artilerie.

Afganistanul a susținut că a ucis 58 de soldați pakistanezi, fără a dezvălui cum a aflat numărul victimelor. De asemenea, a afirmat că 20 dintre soldații săi au fost uciși sau răniți.

Oficiali pakistanezi din domeniul securității au declarat că armata lor a făcut victime în rândul forțelor afgane, dar nu au dat cifre.

Pe rețelele de socializare au fost postate imagini video neverificate ce arată lupte nocturne intense și un convoi militar afgan.

Ambele țări au susținut că au distrus posturile de frontieră ale celeilalte părți. Oficialii pakistanezi din domeniul securității au distribuit imagini video care, potrivit acestora, arătau posturile afgane lovite.

Afganistanul spune că s-a oprit ca solicitarea Qatarului și Arabiei Saudite

Schimbul de focuri s-a încheiat în mare parte duminică dimineața, au declarat oficialii pakistanezi din domeniul securității. Însă în zona Kurram din Pakistan, focurile de armă au continuat intermitent, potrivit oficialilor locali și localnicilor.

Ministerul afgan al apărării a declarat anterior că operațiunea sa s-a încheiat la miezul nopții, ora locală.

Afganistanul a afirmat duminică că a oprit atacurile la cererea Qatarului și Arabiei Saudite. Cele două țări arabe din Golf au emis declarații în care își exprimau îngrijorarea cu privire la ciocniri.

„Nu există niciun fel de amenințare în nici o parte a teritoriului Afganistanului. Emiratul Islamic și poporul afgan își vor apăra teritoriul și vor rămâne hotărâți și dedicați acestei apărări”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al administrației talibane, Zabihullah Mujahid, adăugând că luptele continuă în unele zone.

Islamabadul acuză administrația talibană că adăpostește militanți care atacă Pakistanul, acuzație pe care Kabulul o neagă.

Frontiera este închisă

Cele două principale puncte de trecere a frontierei dintre Pakistan și Afganistan, la Torkham și Chaman, au fost închise duminică, au declarat oficialii locali. Cel puțin trei puncte de trecere minore, la Kharlachi, Angoor Adda și Ghulam Khan, au fost de asemenea închise, au declarat oficialii locali.

Kabul nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la închiderea frontierei. Afganistanul, țară fără ieșire la mare, are o frontieră de 2.600 km cu Pakistanul.

Atacurile aeriene pakistaneze, neconfirmate oficial de Islamabad, au vizat joi liderul grupării militante Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) din Kabul, potrivit unui oficial pakistanez din domeniul securității. Nu se știe dacă acesta a supraviețuit.

TTP luptă pentru răsturnarea guvernului de la Islamabad și înlocuirea acestuia cu un sistem de guvernare strict islamic. Duminică, Mujahid a negat că luptătorii TTP ar fi avut permisiunea să opereze de pe teritoriul afgan.