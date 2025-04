VIDEO Makaveli, influencerul angajat în Parlament de partidul Dianei Șoșoacă, și-a anunțat demisia / „Vă salut, rămânem aici pe online” 

Influencerul Makaveli, pe numele său real Alexandru Zidaru, a anunțat sâmbătă pe TikTok că a decis ca săptămâna viitoare, luni, să își dea demisia din Parlament. El susține că timpul nu îi permite să își onoreze programul de muncă.

Makaveli este angajat cu o normă de două ore pe zi, drept curier personal, la biroul parlamentar al senatorului S.O.S. România Ninel Peia, după cum a scris HotNews în luna martie.

„Având în vedere timpul care nu-mi mai permite să-mi onorez programul de lucru, luni îmi voi da demisia din postul pe care îl ocup la Parlament. Vă salut, rămânem aici pe online, rămânem toți la fel. Vă pup și să aveți grijă de voi”, a anunțat sâmbătă Makaveli.

Influencerul Makaveli, intrat în atenția publică după ce i-a făcut campanie lui Călin Georgescu pe TikTok. În decembrie 2024, Diana Șoșoacă susținea că influencerul a fost angajat de partid în Parlament pe funcția de consilier parlamentar.

„Da, am fost consilier, însă datorită faptului că nu am timp să onorez cele 8 ore de muncă, dat fiind că mai am diferite evenimente/podcasturi/emisiuni sau activități în domeniul online, am renunțat de aproape zece zile la postul de consilier și am optat pentru curier la cabinetul domnului Peia, pentru că doar acel post îmi putea facilita 2 ore de program și în același timp să rămân lângă domnul Peia, respectiv doamna Diana”, explica Makaveli în martie pentru HotNews.ro.

El a susținut atunci că făcuse această schimbare și pentru că „lumea oricum sbierea” și îi reproșa că este plătit din bani publici și nu respectă programul de muncă: „Și atunci, ca să rămân, că oricum nu o să plec de acolo niciodată, aia e clar, indiferent ce post e, am ales pe ăla de două ore. Nu mă bate nimeni la cap și n-are nimeni ce să-mi urle”.

Cine e Makaveli

Makaveli este unul dintre influencerii plătiți de Bogdan Peșchir, care apar în documentul SRI desecretizat după ședința CSAT. El apare ca făcând parte din rețeaua vastă de personaje cu notorietate ridicată pe TikTok care l-au promovat pe fostul candidat Călin Georgescu.

În 16 decembrie 2024, chemat la audieri la IGPR în dosarul finanțării ilegale pe TikTok a lui Călin Georgescu, influencerul Makaveli a folosit cuvinte obscene la adresa soției jurnalistului Antena 3 CNN Mihai Gâdea.

Câteva zile mai târziu, în 20 decembrie, prezent cu Diana Șoșoacă la Parlament, cei doi au făcut scandal pe holurile instituției. Makaveli și Șoșoacă au țipat la o jurnalistă de la Antena 3 CNN: „Unde e Gâdea?”, „De ce nu mai luați, doamnă, interviuri?”, în timp ce alți parlamentari ai S.O.S. România o anunțau pe Șoșoacă că a întrerupt transmisiunea în direct a televiziunii.