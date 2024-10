VIDEO Manifestație pro-Gaza la Londra. Fostul lider laburist și fostul premier scoțian, printre participanți

Mii de oameni, între care s-au numărat şi politicieni, au mărşăluit sâmbătă prin Londra în cadrul unei manifestaţii pro-Gaza, marcând împlinirea unui an de la declanşarea conflictului sângeros între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas, relatează AFP, preluată de News.ro.

Arborând steaguri şi pancarte palestiniene şi libaneze, manifestanţii au pornit spre centrul capitalei britanice la sfârşitul dimineţii, a constatat un jurnalist AFP.

În fruntea marşului s-au aflat fostul lider laburist Jeremy Corbyn (în prezent independent) şi fostul prim-ministru scoţian Humza Yousaf.

„Opriţi bombardamentele”, „Palestina liberă” şi „Opriţi bombardarea spitalelor” au fost printre cele mai populare sloganuri scandate de manifestanţi, care au mărşăluit paşnic.

"One year on, end the genocide in Gaza" protest marches through central #London towards Downing Street. Once again, tens of thousands rally for a #FreePalestine #HandsOffLebanon #StopArmingIsrael pic.twitter.com/QJTOPDmWAe