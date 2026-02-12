VIDEO Marșul spiritual al anului: Călugări budiști au mers pe jos 3.200 km, din Texas la Washington, pentru „vindecarea Americii”

Un grup de călugări budiști a ajuns la Memorialul Lincoln din Washington D.C. Credit line: Krista Kennell / Zuma Press / Profimedia

După 109 zile de mers pe jos și 3.200 de kilometri parcurși din Texas, un grup de călugări budiști a ajuns miercuri la Memorialul Lincoln din Washington D.C. Marșul spiritual, marcat de condiții meteo extreme și un accident tragic, a avut ca scop promovarea păcii și a compasiunii, potrivit The Guardian.

Cei 19 călugări și Aloka, un câine salvator din India, au fost întâmpinați cu flori și aplauze la finalul drumului prin cele nouă state. Deși au înfruntat gerul, iar unii au mers chiar desculți, grupul a reușit să încheie „Marșul pentru pace”. Aceștia au declarat că scopul lor a fost sensibilizarea „opiniei publice cu privire la pace, bunătate și compasiune în America și în întreaga lume”.

Călugării au venit cu un balsam pentru rănile Americii, scrie The Guardian. Adunarea de la Memorialul Lincoln a avut loc chiar sub inscripția: „să vindecăm rănile națiunii”.

Aproximativ 100 de călugări și călugărițe s-au alăturat grupului în capitală. Aceștia au stat departe de politică. În mulțime s-au aflat totuși persoane cu pancarte pe care scria „Rezistență pașnică”.

Tencho Gyatso, nepoata lui Dalai Lama, a citit o scrisoare: „Angajamentul lor, inclusiv îndurarea greutăților fizice pe parcursul unei călătorii de peste 3.200 de kilometri, a atras atenția la nivel internațional”. Mesajul spune că acest drum ajută la „semănarea semințelor unei păci, înțelegeri și compasiuni mai mari”.

„Toți oamenii sunt creați oameni. Indiferent de rasă, etnie sau religie, cu toții sărbătorim pacea”, a declarat călugărul Bhikkhu Bodhi, originar din Brooklyn. Acesta a descris marșul drept unul dintre cele mai importante evenimente ale secolului și a subliniat că recunoașterea umanității comune reprezintă o calitate a caracterului american.

Drumul a avut și riscuri. În noiembrie, lângă Houston, un camion a lovit mașina de escortă. Doi călugări au fost răniți. Printre aceștia s-a aflat Maha Dam Phommasan, starețul unui templu din Georgia, care a suferit amputarea unui picior. El s-a adresat mulțimii dintr-un scaun cu rotile.

„Pacea se practică pas cu pas. Într-o perioadă de divizare, asta înseamnă să luptăm pentru ce e mai bun în noi”, a scris pe platforma X Martin Luther King III, fiul liderului Martin Luther King Jr.