VIDEO Mesajul emoționant al familiei lui Doron Steinbrecher, tânăra născută la Făgăraș, eliberată duminică din captivitate de Hamas

Familia lui Doron Steinbrecher, una dintre cele trei ostatice eliberate duminică din Fâșia Gaza, a transmis duminică o declarație în care își exprimă recunoștința pentru că tânăra a ajuns în Israel, în siguranță, scrie The Times of Israel.

„După 471 de zile insuportabile, iubita noastră Dodo s-a întors în sfârșit în brațele noastre. Dorim să ne exprimăm recunoștința sinceră față de toți cei care ne-au sprijinit și ne-au însoțit de-a lungul acestei călătorii”, scrie în comunicatul familiei.

„Mulțumim în mod special poporului din Israel pentru îmbrățișarea caldă, sprijinul neclintit și puterea pe care ne-au oferit-o în cele mai negre momente ale noastre. De asemenea, ne exprimăm recunoștința față de președintele Trump pentru implicarea și sprijinul său semnificativ, care au însemnat atât de mult pentru noi”, mai spun membrii familiei.

„Curajoasa noastră Dodo, care a supraviețuit 471 de zile în captivitatea Hamas, își începe astăzi călătoria pentru a se reface. Vom continua să fim alături de toate familiile (ostaticilor) și să facem tot ce ne stă în putere până când toți cei dragi se vor întoarce acasă”, mai scrie în declarație.

Doron Steinbrecher a fost răpită de Hamas din casa ei din kibuțul Kfar Aza. Potrivit TVR Info, tânăra este născută în Făgăraș. Timp de trei luni, familia nu a știut nimic despre soarta lui Doron.

La sfârșitul lunii ianuarie, tânăra a apărut într-o înregistrare dată publicității de cei care o țineau ostatică. „Mă numesc Doron şi sunt din kibuţul Kfar Aza”, a spus ea, în înregistrare.

Duminică seară, guvernul israelian a publicat primele imagini cu Romi Gonen, Doron Steinbrecher și Emily Damari întîlnindu-se cu mamele lor, după întoarcerea din captivitatea militanților Hamas.

Doron poate fi văzută îmbrățișându-și mama, Simona Steinbrecher, în timp ce Romi își îmbrățișează mama, Merav Leshem Gonen.

Emily Damari și mama ei, Mandy Damari, au participat la un apel video cu alți membri ai familiei lor.

Cele trei mame și-au așteptat fiicele la o facilitate specială a forțelor de apărare israeliene amenajată în apropierea frontierei cu Fâșia Gaza.

Ulterior, Emily, Romi și Doron au plecat cu un elicopte către un spital, pentru evaluare și tratament, unde se vor întâlni cu restul membrilor famililor lor, precizează The Times of Israel.

This is what we’ve been fighting for, for over 471 days. Welcome home Emily, Doron and Romi 🇮🇱 pic.twitter.com/VIXyaP1ntY

În social media au apărut anterior imagini cu momentul în care cele trei ostatice au fost încredinţate de Crucea Roşie forţelor speciale ale IDF (armata israeliană), dar şi cu Emily Damari în timpul unui apel video cu familia ei. Emily are o mână bandajată şi se pare că are degete lipsă.

EMILY DAMARI IS BACK WITH HER FAMILY!



She is clearly injured, missing fingers, but clearly overjoyed to be back home. I can’t even think what she has been through, and i pray for her to recover fully physically and mentally 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/yU2nyjwZKi