VIDEO Mesajul lui Nicușor Dan după alegerile din Republica Moldova: demnitate, maturitate și curaj

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis luni un mesaj după rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în urma cărora PAS, partidul fondat de Maia Sandu, a obținut majoritatea în Parlament. Nicușor Dan susține că moldovenii au făcut față unei presiuni „la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”.

Rezultatele provizorii arată că PAS va avea 55 de locuri în Parlamentul Republicii Moldova în noua legislatură, din cele 51 necesare pentru majoritate. Alte partide care au trecut pragul electoral și vor forma componența viitorului legislativ moldovean sunt Blocul Patriotic, Alternativa, Partidul Nostru și Democrația Acasă.

„Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate și curaj în fața unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum”, a transmis Nicușor Dan într-un videoclip.

Sursa: Administrația Prezidențială

„Vreau să îi asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opțiunea lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”, a mai transmis Nicușor Dan.

99.91% din procesele verbale au fost procesate, până la ora publicării acestei știri. Doar în două secții din Diaspora (Canada și SUA) rămâne de încheiat situația. PAS conduce cu 50,16%, urmat de Blocul Patriotic cu 24,19%, Blocul electoral „Alternativa” (7,97%), Partidul Nostru (6,20%) și PPDA (5,62%), potrivit datelor preliminare.

