VIDEO Mesajul transmis de von der Leyen în timpul discuțiilor de la Geneva: „Am convenit asupra principalelor elemente pentru o pace justă și durabilă”

Granițele Ucrainei nu pot fi modificate cu forța, armata sa nu poate fi redusă, lăsând-o vulnerabilă la un atac, iar Uniunea Europeană trebuie să aibă un rol central în acordul de pace pentru Ucraina, a transmis duminică președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, citată de Reuters.

Declarația lui Von der Leyen de duminică vine în contextul în care înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și consilieri de securitate națională din Franța, Marea Britanie și Germania se află la Geneva pentru a discuta proiectul de plan al Washingtonului pentru încheierea războiului din Ucraina.

„Orice plan de pace credibil și durabil ar trebui, în primul rând, să pună capăt uciderilor și războiului, fără a semăna semințele unui conflict viitor”, a afirmat ea într-un comunicat.

„Am convenit asupra principalelor elemente necesare pentru o pace justă și durabilă și pentru suveranitatea Ucrainei. Permiteți-mi să subliniez trei dintre acestea. În primul rând, frontierele nu pot fi modificate prin forță”, a afirmat ea.

„În al doilea rând, ca națiune suverană, nu pot exista restricții asupra forțelor armate ale Ucrainei care ar face țara vulnerabilă la viitoare atacuri și ar submina astfel și securitatea europeană”, a transmis von der Leyen

„În al treilea rând, rolul central al Uniunii Europene în asigurarea păcii pentru Ucraina trebuie să se reflecte pe deplin. Ucraina trebuie să aibă libertatea și dreptul suveran de a-și alege propriul destin. Ei au ales un destin european”, a declarat șefa Comisiei Europene.

Von der Leyen a postat și un mesaj video pe contul ei de X în care a ținut să mai adauge ceva „pe lângă elementele necesare pentru o pace justă și durabilă și pentru suveranitatea Ucrainei”.

„Orice acord trebuie să includă returnarea copiilor ucraineni răpiți de Rusia. Nu ne vom odihni până când fiecare dintre ei nu se va reuni cu familia sa, în casa sa”, a subliniat ea.