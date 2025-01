VIDEO Mii de egipteni au protestat în vama Rafah împotriva propunerii lui Donald Trump de a-i reloca pe palestinieni în Egipt și Iordania

Mii de oameni au protestat vineri în punctul de trecere a frontierei de la Rafah, a declarat un martor ocular pentru Reuters, în cadrul unei manifestații rare pe care a autorizat-o statul împotriva propunerii lui Donald Trump de a-i reloca pe palestinienii din Gaza în Egipt și în Iordania.

Președintele Egiptului, Abdel Fattah al-Sisi, a respins posibilitatea de a facilita relocarea palestinienilor din Gaza și a anunțat încă de miercuri că egiptenii vor ieși în stradă pentru a-și exprima nemulțumirea față de o astfel de propunere.

Demonstranții adunați vineri la Rafah au scandat „Trăiască Egiptul” și au fluturat drapelul egiptean, dar și drapelul palestinian.

„Spunem nu oricărei relocări a Palestinei sau Gazei pe cheltuiala Egiptului, pe tărâmul Sinaiului”, a declarat Gazy Saeed, locuitor al Sinaiului.

Thousands of Egyptians gather for a mass rally at the #Rafah border crossing, rejecting #Trump's statements on the displacement of Palestinians from #Gaza#TrumpNoDisplacement pic.twitter.com/ERLYFqjKYG