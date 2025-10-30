VIDEO Mii de evrei ultraortodocși din Israel protestează din nou contra serviciului militar obligatoriu

Evrei ultra-ortodocși în timpul unui protest față de încorporarea în armată, pe 16 iulie 2024, în Bnei Brak, Israel. Sursa foto: Middle East Images/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mii de bărbați îmbrăcați în negru, culoarea purtată de evreii ultraortodocși, s-au adunat joi la Ierusalim pentru a protesta contra absenței unei legi care să le permită să evite serviciul militar obligatoriu, relatează France Presse și Agerpres.

Poliția a închis una dintre principalele axe rutiere ce duce spre Ierusalim și a mobilizat 2.000 de agenți de securitate în orașul sfânt.

La apelul a două partide ultraortodoxe, Iudaismul Unificat al Torei (JUT) și Shass, manifestanții au venit din toată țara pentru a cere restabilirea unui aranjament care excepta de la serviciul militar studenții școlilor talmudice (yeshivot), înainte ca acesta să fie invalidat de Curtea Supremă.

Această exceptare a fost fragilizată de războiul din Fâșia Gaza, care a mobilizat sute de mii de israelieni, în condițiile în care armata duce lipsă de soldați și de rezerviști.

Exceptați de la armată timp de decenii

În virtutea unui aranjament ce data încă de la înființarea statului Israel în 1948, evreii ultraortodocși au beneficiat timp de decenii de o exceptare militară de facto, cu condiția ca ei să se dedice studierii cu normă întreagă a textelor sfinte ale iudaismului în cadrul școlilor talmudice.

În iunie 2024, Curtea Supremă a decis că o lege care să regularizeze serviciul militar obligatoriu pentru ultraortodocși trebuie să fie votată.

Proiectul unei legi în discuție în comisie parlamentară ar urma să oblige tinerii ultraortodocși care nu studiază cu normă întreagă să se angajeze.

Pentru o parte din rabinii ultraortodocși, apelul la armată reprezintă un pericol, tinerii riscând să fie îndepărtați de religie. Însă unii acceptă ca enoriași ai lor care nu studiază textele sfinte cu normă întreagă să se poată angaja.

Câți evrei ultraortodocși sunt în Israel

Partidele Shass și JUT au părăsit guvernul în așteptarea unui proiect de lege promis în cadrul acordurilor de coaliție la sfârșitul lui 2022, menit să confințească exceptarea.

Dacă partidul sefard Shass (11 locuri) se retrage din coaliție din cauza acestei legi, prim-ministrul Benjamin Netanyahu ar risca să piardă majoritatea, deschizând astfel calea pentru alegeri anticipate, potrivit unor experți.

Ultraortodocșii reprezintă 14% din populația evreiască a Israelului, adică aproape 1,3 milioane de locuitori. Până recent, circa 66.000 de bărbați cu vârste apte pentru serviciul militar beneficiau de o exceptare.

Mii de ordine de recrutare au fost trimise în ultimele luni și mai mulți dezertori au fost încarcerați, ceea ce a generat îndemnurile la proteste.

Potrivit unui raport al armatei prezentat în Parlament în septembrie, numărul ultraortodocșilor care se angajează voluntar este în creștere, în pofida opoziției liderilor lor, însă cifrele rămân relativ slabe – doar câteva sute în ultimii doi ani.

O parte mai radicală a mișcării, care se opune total oricărei concesii în relația cu statul, a anunțat că nu va participa la manifestația de joi.