VIDEO. Mii de oameni au ieșit în multe orașe iraniene la chemarea fiului fostului rege. Pentru prima oară, s-au adăugat și locuitorii din Tabriz / Trump, un nou avertisment

Protestele în Iran se intensifică, după ce fiul fostului rege (Shah) al Iranului, Reza Pahlavi, i-a îndemnat pe iranieni să continue protestele împotriva regimului teocratic al ayatollahului Ali Khamenei. Pentru prima oară de la începerea protestelor, au ieșit în stradă și locuitorii din Tabriz, unul dintre cele mai mari orașe ale țării, scrie Iran International.

Prințul Reza Pahlavi a avertizat liderii Republicii Islamice și Gărzil Revoluționare să nu reprime protestele, spunând că lumea și președintele SUA Donald Trump urmăresc cu atenție evenimentele din Iran.

„Măreață națiune a Iranului, ochii lumii sunt fixați asupra voastră. Ieșiți pe străzi și, cu rândurile strânse, strigați-vă revendicările”, a scris prințul fostului shah al Iranului, într-o postare pe X.

ملت بزرگ ایران، چشم جهان به شما دوخته شده است. به خیابان‌ها بروید و در صفوف به‌هم‌پیوسته خواست خود را فریاد بزنید.



به جمهوری اسلامی، رهبرش و سپاه پاسداران هشدار می‌دهم که جهان و رییس جمهور آمریکا با دقت شما را زیر نظر دارند. سرکوب مردم بدون پاسخ نخواهد ماند. — Reza Pahlavi (@PahlaviReza) January 8, 2026

O țară deconectată de la internet

La scurtă vreme, internetul nu a mai fost accesibil la scara întregii țări, potrivit grupul de monitorizare a mediului online NetBlocks. „Incidentul vine după o serie de măsuri de cenzură digitală în creștere care țintesc protestele din țară și obstrucționează dreptul publicului de a comunica într-un moment critic”, se spune pe contul de X al Netblocks.

Informația a fost confirmată și de Cloudfare Radar care a anunțat că, în jurul orei locale 22.15, Iranul a devenit practic deconectat de la rețeaua de internet.

#Internet traffc in #Iran has dropped to effectively zero as of 18:45 UTC (22:15 PM local time), signaling a complete shutdown in the country, and disconnection from the global Internet.https://t.co/V77cj6rrQW pic.twitter.com/yZjOBqsGJm — Cloudflare Radar (@CloudflareRadar) January 8, 2026

Cu toate acestea, iranienii au ieșit din nou pe străzi în a 12-a noapte de proteste, cerând reîntoarcerea în țară a familiei Pahlavi. Pentru prima dată, se înregistrează proteste la Tabriz, oraș în nord-vestul Iranului, unde manifestanții au scandat „Trăiască Shahul!” Slogane pro-Pahlavi au fost scandate și la Gorgan.

Iranians gathered in cities across the country at around 8 p.m. for a national rally called by exiled Prince Reza Pahlavi, according to videos sent to Iran International. pic.twitter.com/0X9PTuejgj — Iran International English (@IranIntl_En) January 8, 2026

Într-un alt mare oraș, Kermanshah, forțele de securitate au deschis focul împotriva manifestanților, potrivit unor imagini difuzate de către Iran International, în care apar mai multe persoane întinse nemișcate la pământ.

ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد در اعتراضات روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه در شهرک دره‌دراز کرمانشاه، شماری از معترضان به خیابان آمده بودند.

در همین حال، یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال ویدیویی ارسال کرده است که در آن چندین نفر بی‌جان روی زمین دیده می‌شوند. این مخاطب در… pic.twitter.com/OmsYa2UAeK — ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 8, 2026

La Khorramabad, protestatarii au fluturat drapelul iranian dinaintea Revoluției Islamice și au incendiat clădirea în care se află biroul guvernatorului local.

În capitala Teheran, a fost incendiat un banner care-l omagia pe Qassem Soleimani, un comandant al Forțelor Quds, care a fost ucis la Bagdad în 2020, într-un atac al Statelor Unite.

Avertismentul lui Trump: „Vor plăti scump”

Președintele Donald Trump a avertizat și el autoritățile iraniene să nu ucidă protestatarii. „Li s-a spus foarte ferm că dacă vor face asta, vor plăti scump”, a spus Trump.

Adresându-se iranienilor, Trump a spus: „Nimic nu se compară cu libertatea. Sunteți un popor curajos. Este păcat de ce s-a întâmplat țării voastre”.

Ulterior, într-un interviu acordat jurnalistului Hugh Hewitt, președintele american a fost întrebat dacă se va întâlni cu Reza Pahlavi, fiul fostului shah. „L-am urmărit și pare o persoană cumsecade, însă nu sunt sigur că ar fi potrivit în acest moment să fac acest lucru ca președinte”, a spus președintele SUA.

Un mesaj de susținere a protestatarilor a venit și din partea vicepreședintelui JD Vance. „În mod evident, regimul iranian are multe probleme, iar după cum a spus președintele, cel mai inteligent lucru pe care puteau să-l facă – acum două luni, dar este valabil și azi – este să aibă o negociere reală cu SUA privind programul lor nuclear”, a spus Vance.

Cum au început protestele

Protestele au început pe 28 decembrie, când comercianții Marelui Bazar au ieșit în stradă în capitala Teheran pentru a-și exprima nemulțumirea față de o nouă scădere bruscă a valorii monedei iraniene, rialul, față de dolarul american pe piața liberă.

Rialul a atins un minim istoric în ultimul an, iar inflația a crescut la 40%, pe fondul sancțiunilor impuse programului nuclear al Iranului, care afectează o economie deja slăbită de proasta gestionare și corupția guvernului.

Studenții s-au alăturat rapid protestelor, care au început să se extindă și în alte orașe, mulțimile scandând frecvent sloganuri împotriva liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei, și, uneori, în sprijinul lui Reza Pahlavi, fiul exilat al fostului shah al Iranului.

Clipuri filmate miercuri au arătat mulțimi care protestau în Qazvin, la nord-vest de Teheran, și scandând sloganuri precum „Moarte dictatorului” – o referire la Khamenei – și „Trăiască șahul”.