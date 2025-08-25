VIDEO Ministrul transporturilor din Turcia își cere „scuze națiunii” după ce s-a filmat conducând cu 225 de kilometri la oră pe austostradă / Ce se auzea pe fundal

Ministrul transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a publicat duminică pe rețeaua de socializare „X” o înregistrare video cu el în timp ce conduce o mașină cu 225 km/h pe autostradă, cu mult peste limita legală, relatează luni agenția Reuters, citată de Agerpres.

Videoclipul, care are drept coloană sonoră muzică folk și extrase dintr-un discurs al președintelui Recep Tayyip Erdogan care elogiază infrastructura realizată de guvern, îl arată pe ministrul Abdulkadir Uraloglu în timp trece în viteză cu mașina sa pe lângă alte automobile pe banda rapidă a autostrăzii Ankara-Nigde.

Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası… 📹🎶



Yorulduğumuzda Sn. Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, “Yeterince çalışmadık” diyerek yolumuza devam ediyoruz…#TürkiyeHızlanıyor 🇹🇷 pic.twitter.com/iGToOlTpfD — Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) August 24, 2025

Poliția rutieră a emis mai târziu o amendă de 9.267 lire turcești (280 de dolari) pentru depășirea limitei de viteză la circa 50 km de capitala Ankara.

Fiind confruntat cu numeroase critici, Uraloglu a publicat ulterior pe „X” o fotografie cu amenda și mesajul: „Prezint scuze națiunii noastre”.

Limita legală de viteză pe autostrăzile din Turcia este de 140 km/h. Anul trecut, 6.351 de persoane au murit în aproape 1,5 milioane de accidente rutiere înregistrate în țara condusă de președintele Recep Erdogan, potrivit datelor oficiale.