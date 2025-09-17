VIDEO Misiune de sprijin umanitar: o aeronavă a Forţelor Aeriene Române a adus 10 pacienţi palestinieni din Gaza

România a organizat, miercuri, o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populaţiei civile din Fâşia Gaza, iar o aeronavă a Forţelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienţi, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie.

„Suntem la Baza 90 Transport Aerian Otopeni, unde România desfăşoară o nouă misiune de sprijin umanitar destinată populaţiei civile din Fâşia Gaza. O aeronavă a Forţelor Aeriene Române a aterizat cu 10 pacienţi palestinieni din Fâşia Gaza, grav afectaţi de lipsa accesului la tratament medical adecvat, alături de 28 de membri de familie”, anunţă miercuri seară, pe Facebook, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă.

Potrivit DSU, o parte dintre pacienţi urmează să primească îngrijiri de specialitate în spitalele din România, în timp ce alţii vor fi transferaţi în Belgia, cu o aeronavă pusă la dispoziţie de Norvegia.

Misiunea este coordonată de către Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă al MAI, în strânsă colaborare cu mai multe instituţii naţionale şi organisme internaţionale, esenţiale pentru asigurarea unei desfăşurări eficiente şi în condiţii de siguranţă.