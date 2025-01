VIDEO Moartea suspectă a unui adolescent provoacă proteste într-o regiune din China. Ciocniri cu forțele de ordine în fața unei școli

Proteste violente au izbucnit în China după ce moartea unui adolescent de 17 ani a stârnit acuzaţii de muşamalizare la adresa autorităţilor, după cum arată înregistrări video din regiunea Shaanxi din nord-vestul ţării, relatează CNN şi Reuters, citate de News.ro.

În înregistrările video verificate de CNN, zeci de protestatari sfidează poliţia antirevoltă care s-a poziţionat în faţa Şcolii tehnice vocaţionale din Pucheng. Unii aruncă cu beţe şi alte obiecte către agenţi. Zeci de poliţişti în echipament antirevoltă se retrag din faţa mulţimii furioase.

Unul dintre protestatari aruncă cu un stingător de incendiu spre o uşă, spărgându-i geamul. În replică, poliţiştii sunt văzuţi intervenind agresiv împotriva manifestanţilor, bătându-i pe unii şi aruncându-i pe alţii la pământ.

On January 6, 2025, Pucheng County, Weinan City, Shaanxi Province, was the scene of a school bullying death that led to a large number of protesters besieging the school and clashing with stability police. pic.twitter.com/wvtHRdOvhO