VIDEO Moment de reculegere în Senatul României pentru victimele femicidului: „Poliția nu a reacționat, crima nu a fost prevenită”

Senatoarea PSD Victoria Stoiciu a cerut luni, în plenul Senatului, un moment de reculegere pentru cele 51 de victime ale femicidului care s-au înregistrat în acest an în România. Cel mai recent a avut loc sâmbătă seară, când o femeie a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de către fostul său partener.

Senatoarea Victoria Stoiciu a criticat în discursul său de la plenul Senatului reacția autorităților care ar fi trebuit să intervină în acest caz.

„Așa cum probabil ați aflat cu toții, sâmbătă seara, o femeie a fost ucisă într-un mod barbar de către fostul ei partener, a fost înjunghiată cu 15 lovituri de cuțit, având copilul în brațe. Este a 51-a femeie din România care este victimă a femicidului și lucrul cel mai grav este că astfel de crime puteau să fie oprite. Poliția și forțele de ordine, chemate să aplice legea, nu au reacționat, crima nu a fost prevenită. Vă propun prin urmare un moment de reculegere pentru Mihaela, care a fost ucisă sâmbătă, și pentru toate cele 50 de femei care au fost ucise în acest an în România”, a spus senatoarea PSD.

Înainte de acest moment, în Senat a avut loc un moment de reculegere și pentru fostul mare fotbalist și antrenor Emeric Ienei, care a fost înmormântat sâmbătă, la Oradea și pentru fostul senator Viorel Sălan (PSD).

O tânără de 25 de ani, mamă a trei copii a fost ucisă de soţ în faţa celui mai mic dintre ei, în localitatea Beciu, judeţul Teleorman.

La sfârșitul lunii trecute, 273 de parlamentari și parlamentare au semnat pentru depunerea unui proiect de lege care introduce pentru prima oară în legislația din România termenul de „femicid”, adică uciderea unei femei sau fete pe criterii de gen. Este inițiativa legislativă cu cel mai mare număr de susținători din istoria post-decembristă a Parlamentului României.