VIDEO Momentul când drona rusească cu explozibil căzută la Galați este detonată

Drona rusească cu explozibil căzută în noaptea de vineri spre sâmbătă într-o gospodărie din cartierul „Bariera Traian”, la marginea municipiului Galaţi, a fost detonată într-o zonă de siguranţă de lângă lacul Brateş, anunță MApN.

„Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații”, a transmis MApN.

Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, „cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, a precizat armata.

Momentul cu detonarea încărcăturii dronei a fost surprins într-o filmare făcută publică de MApN:

Sute de oameni din Galați, evacuați

În total au fost evacuate în Galați 535 de persoane în perimetrul de lângă locul unde a căzut drona şi de pe străzile din oraş aflate pe traseul pe care a fost derulat transportul special al dispozitivului.

Potrivit MApN, locul pentru neutralizare a fost ales astfel încât traseul pe care s-a făcut deplasarea fragmentelor de dronă, cu un vehicul militar, să fie cât mai scurt posibil.

„Evacuarea temporară a populației de pe traseu s-a realizat sub coordonarea IGSU, cu sprijinul Poliției și Jandarmeriei, până la trecerea convoiului. Măsurile adoptate au avut caracter preventiv și au vizat eliminarea oricărui risc pentru populație și mediul înconjurător”, a mai transmis MApN.