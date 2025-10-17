VIDEO Reacția oamenilor la explozie, surprinsă de camera de luat vederi dintr-un magazin din apropiere

Deflagrația produsă vineri într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a fost atât de puternică încât s-a simțit inclusiv în blocurile și magazinele din apropiere.

Camerele video dintr-un magazin din apropiere au surprins momentul deflagrației, conform tvrinfo.ro.

Trei persoane au murit, iar alte 13 au fost rănite în explozia produsă într-un bloc din Rahova, în apropierea Liceului Dimitrie Bolintineanu. În urma deflagrației, două din cele 8 etaje ale blocului s-au prăbușit.

