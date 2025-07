VIDEO Momentul exploziei masive de la benzinăria din Roma. Deflagrația s-a auzit în tot orașul

Mai multe persoane au fost rănite, dintre care trei cu arsuri grave, după ce o benzinărie a explodat vineri într-un cartier din estul Romei, potrivit presei italiene și Reuters.

Explozia puternică de la stația de carburanți din Via dei Gordiani care vindea atât benzină și motorină, cât și gaz petrolier lichefiat (GPL), a fost auzită în toată capitala italiană.

Pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini și înregistrări video cu momentul exploziei masive.

BREAKING: New video shows the moment of the gas depot explosion in Rome, Italy, injuring several police officers, firefighters and passer-by. pic.twitter.com/OuLYImVArD