VIDEO Momentul în care Elon Musk devine oficial primul trilionar al planetei

Elon Musk nu a făcut deplasarea la New York pentru lansarea pe bursă a SpaceX, însă asta nu l-a împiedicat să devină vineri primul trilionar din istoria omenirii când a sunat clopoțelul bursei.

„Despre asta este vorba la SpaceX. Să scoatem ficțiunea din science fiction. Și să creăm un viitor captivant, inspirațional, pentru toată lumea”, a spus Musk într-un discurs pe care l-a ținut la Starbase, sediul din Texas al SpaceX.

„Vrem să putem duce pe oricine își dorește să ajungă pe Lună, pe oricine vrea să meargă pe Marte sau oriunde în sistemul solar și, poate, la un moment dat chiar dincolo de sistemul solar. Vrem să putem să te ducem acolo. Nu doar câțiva astronauți – adică pe tine. Chiar tu, la propriu”, a continuat el.

„Întotdeauna există probleme pe Pământ. Întotdeauna există probleme pe Pământ. Întotdeauna există lucruri pe care ne-am dori să le îmbunătățim, lucruri pe care vrem să le rezolvăm aici, pe Pământ. Și ar trebui să le rezolvăm. Dar trebuie să existe și lucruri care să te entuziasmeze în legătură cu viitorul. Lucruri care să te facă bucuros să te trezești dimineața. Pentru că abia aștepți să vezi ce se întâmplă mai departe. Și acesta este viitorul pe care SpaceX vrea să ți-l aducă”, a conchis el.

WATCH: SpaceX CEO Elon Musk rings the NASDAQ opening bell as the company officially goes public, setting him up to be the world's first trillionaire. pic.twitter.com/ATsyKLUfog — Fox News (@FoxNews) June 12, 2026

Musk, moment de confuzie după ce a sunat clopoțelul Bursei Nasdaq

Apoi, a sunat clopoțelul bursei de la New York și a devenit primul trilionar din istorie, cu o avere estimată la peste 1.000 de miliarde de dolari grație acțiunilor pe care le deține în SpaceX și Tesla.

Musk a sunat clopoțelul printr-un sistem de la distanță și a părut confuz pentru câteva secunde de ce nu pornește acesta. SpaceX a fost reprezentată la sediul Bursei Nasdaq din New York de Gwynne Shotwell, președinte și directoarea pentru operațiuni a companiei.

Musk a ales ca SpaceX să fie listată pe Bursa Nasdaq, nu Bursa de la New York mai mare, în condițiile în care prima este asociată în mod tradițional cu companiile de tehnologie și inovație.

Bursa s-a deschis la ora 16:30, ora României, iar conform agenției Reuters, cererea pentru acțiuni SpaceX a atins niveluri atât de mari încât se așteaptă ca evaluarea acesteia să crească la 2,2 trilioane de dolari în cursul zilei.

Elon Musk, de trei ori mai bogat decât următorul miliardar din clasament

Compania strânsese deja 75 de miliarde de dolari în cadrul celei mai mari oferte publice inițiale din toate timpurile. Cu această evaluare, SpaceX a intrat în clubul exclusivist al companiilor evaluate la peste 2 trilioane de dolari, în timp ce Elon Musk a luat un avans considerabil în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.

El este acum de trei ori mai bogat decât ocupantul locului 2 în clasament, Larry Page. Bloomberg estimează averea cofondatorului Google la 304 miliarde de dolari. Podiumul este completat de Sergey Brin, celălalt fondator al Google, cu o avere de 283 miliarde de dolari.

Pe poziția a patra, cu o avere de 264 miliarde de dolari, este Jeff Bezos, unul dintre cei mai mari rivali ai lui Musk prin compania sa aerospațială Blue Origin. Larry Ellison, fondatorul Oracle, ocupă poziția a cincea, cu o avere de 237 miliarde de dolari.

Clasamentul top 10 este completat de Michael Dell (211 miliarde), Mark Zuckerberg (202 miliarde), Jensen Huang (170 miliarde), Bernard Arnault (166 miliarde) și Jim Walton (147 miliarde).

Francezul Arnault, fondatorul și CEO-ul conglomeratului de lux LVMH, și Walton, moștenitorul imperiului Walmart, sunt singurii din clasament care nu sunt fondatori sau directori ai unor companii din Silicon Valley.