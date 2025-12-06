VIDEO Momentul în care patru tineri aruncă cu mâncare în vitrina în care este Coroana imperială. Turnul Londrei, închis temporar

Patru tineri au fost arestați sâmbătă, după ce au aruncat cu cremă de vanilie și prăjitură cu mere asupra unei vitrine care adăpostea bijuteriile coroanei britanice de la Turnul Londrei, în cadrul unui protest împotriva inegalității din Marea Britanie, transmite The Guardian.

Poliția a fost chemată sâmbătă, puțin înainte de ora 10:00, ora locală, după ce vitrina în care se afla Coroana imperială a fost vandalizată.

Poliția Metropolitană a declarat că patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de distrugere și că Jewel House din Turnul Londrei, una dintre cele mai populare atracții turistice ale Londrei, a fost parțial închis publicului pe durata anchetei poliției.

Tinerii fac parte dintr-un grup autoproclamat de rezistență civilă non-violentă, numit „Take Back Power” .

Imaginile distribuite de grup arată un manifestant cum aruncă cu putere o tavă cu plăcintă în geamul care proteja coroana. Un altul a turnat un recipient cu cremă pe fațada vitrinei.

„Patru protestatari au aruncat alimente peste vitrină înainte ca doi dintre ei să părăsească locul faptei. Ofițerii au colaborat îndeaproape cu poliția și ofițerii de securitate ai orașului Londra, iar patru persoane au fost arestate sub suspiciunea de daune materiale. Acestea au fost reținute”, a transmis un purtător de cuvânt al Poliției Metropolitane.

Take Back Power a declarat că a organizat această acțiune pentru a cere guvernului britanic să înființeze o adunare permanentă a cetățenilor – o „Casă a Poporului” – cu puterea de a „impozita averea extremă și de a repara Marea Britanie”.