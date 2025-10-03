VIDEO Momentul în care un copac cade peste o mașină aflată în mers, în București

Unul dintre cei 60 de copaci doborâți vineri de vântul puternic a căzut pe o mașină aflată în mers pe Șoseaua Luica din București. Incidentul a fost surprins de o cameră de supraveghere.

În imaginile publicate pe pagina de Facebook Meteoplus se observă cum vijelia smulge trunchiul copacului, iar acesta se prăbușete peste o mașină aflată în mișcare. Nu sunt cunoscute alte date despre acest incident sau despre starea șoferului.

Un incident asemănător a avut loc și pe Splaiul Unirii. Un copac a căzut pe un autoturism ce se afla în mers. Două persoane se aflau în mașină, iar una din ele a suferit leziuni minore, potrivit ISU București-Ilfov.

Până în prezent, pompierii ISU B-IF au avut de gestionat 86 de intervenții în București și Ilfov din cauza fenomenelor meteorologice: 60 de copaci căzuți, 10 pentru elemente de construcție desprinse și 6 pentru cabluri electrice afectate. 74 de autoturisme au fost avariate.

Capitala se află până vineri seara, la ora 23:00, sub avertizare de cod galben de ploi însemnate și cod portocaliu de vânt puternic. Sunt prognozate rafale de 70–90 km/h.

Totodată, în Muntenia, Oltenia și sudul Moldovei sunt în vigoare avertizări de ploi abundente, iar la altitudini de peste 1500 m este anunțată ninsoare viscolită.