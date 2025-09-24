VIDEO Monologul în lacrimi al lui Jimmy Kimmel, în prima sa apariție după suspendare, a adunat 15 milioane de vizualizări

Jimmy Kimmel a ținut un monolog de aproape 30 de minute în prima seară după suspendarea temporară a emisiunii sale, ca urmare a controverselor stârnite de comentariile sale referitoare la moartea lui Charlie Kirk, 23 septembrie 2025. FOTO: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Monologul lui Jimmy Kimmel la revenirea lui, marți, în show-ul de noapte din SUA care îi poartă numele, după ce Walt Disney i-a ridicat suspendarea, a fost vizionat de peste 14 milioane de ori pe platforma YouTube, deținută de Google, și pe rețeaua de socializare Instagram a companiei Meta, informează Reuters.

Miercuri dimineață spre prânz, monologul lui Kimmel avea 10,1 milioane de vizualizări pe YouTube și 4,8 milioane pe Instagram. Audiențele emisiunii de marți nu erau încă disponibile.

Rețelele Nexstar Media Group și Sinclair au decis marți să nu difuzeze show-ul „Jimmy Kimmel Live” pe cele 70 de posturi pe care le dețin și le operează, care acoperă aproximativ 23% din gospodăriile americane. Acest lucru a însemnat că emisiunea nu a fost difuzată în locuri precum Salt Lake City, Utah, Nashville și New Orleans, dar nici pe alte piețe de televiziune.

Disney oferă, în schimb, posibilitatea difuzării emisiunii lui Kimmel pe o serie de aplicații de streaming.

Disney, compania-mamă a rețelei de televiziune ABC care difuzează emisiunea lui Jimmy Kimmel, a suspendat producția acesteia pe 17 septembrie, la două zile după ce Kimmel a spus în monologul său de deschidere că susținătorii președintelui Donald Trump erau dornici să-l caracterizeze pe presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson (care a fost pus oficial sub acuzare) „ca fiind altceva decât unul dintre ei” și i-a acuzat că încearcă să „câștige puncte politice” din subiectul uciderii lui Kirk.

„Nu a fost niciodată intenția mea să minimalizez uciderea unui tânăr. Nu cred că este nimic amuzant în asta”, a declarat Kimmel marți, vizibil emoționat, la câteva momente după ce a urcat pe scenă în aplauzele publicului.

„Am postat un mesaj pe Instagram în ziua în care a fost ucis, transmiţând dragoste familiei sale şi cerând compasiune, şi am vorbit serios. Şi încă mai cred asta. Nici nu a fost intenţia mea să dau vina pe vreun grup anume pentru acţiunile sale. Era un individ profund tulburat. Asta era exact opusul a ceea ce voiam să spun, dar pentru unii, mesajul meu a părut nepotrivit sau neclar, sau poate ambele, iar pentru cei care cred că am arătat cu degetul, înţeleg de ce sunteţi supăraţi”, a continuat Kimmel.

„Dacă situaţia ar fi fost inversă, probabil că aş fi simţit la fel. Am mulţi prieteni şi membri ai familiei de cealaltă parte pe care îi iubesc şi de care rămân apropiat, chiar dacă nu suntem deloc de acord în privinţa politicii. Nu cred că ucigaşul care l-a împuşcat pe Charlie Kirk reprezintă pe cineva; era o persoană bolnavă care credea că violenţa este o soluţie, iar aceasta nu este”, a adăugat el.

„Această emisiune nu este importantă”, a mai spus Kimmel. „Ceea ce este important este că trăim într-o țară care ne permite să avem o emisiune ca aceasta”.

Cu lacrimi în ochi, el a lăudat-o și pe Erika Kirk, văduva lui Kirk, care duminică, la o comemorare publică, a declarat că a iertat-o pe persoana acuzată de uciderea soțului ei. „M-a emoționat profund”, a spus Kimmel, cu vocea înecată de emoție. „Dacă există ceva ce ar trebui să învățăm din această tragedie și să ducem mai departe, sper să fie asta, și nu altceva”.

Jimmy Kimmel's full monologue tonight pic.twitter.com/sZI6uouUAd — Marlow Stern (@MarlowNYC) September 24, 2025

Ca răspuns la afirmațiile lui Kimmel de săptămâna trecută, președintele Comisiei Federale de Comunicații din SUA, Brendan Carr, a amenințat cu o anchetă și a îndemnat posturile de televiziune să renunțe la difuzarea emisiunii lui Kimmel, amenințându-le că în schimb riscă se confrunte cu posibile amenzi și revocarea licențelor de emisie.

„Putem face asta pe cale ușoară sau pe calea grea”, a declarat Carr pe 17 septembrie, ceea ce i-a determinat pe democrați să-i ceară demisia, iar o parte dintre republicani, inclusiv senatorul Ted Cruz, l-au criticat aspru.