VIDEO Nicolas Maduro în papuci de plastic. Sunt imaginile momentului cu președintele venezuelean încarcerat deja la New York

Președintele venezuelean Nicolas Maduro este reținut la Centrul Metropolitan de Detenție din Brooklyn, New York, după ce a fost capturat în urma atacurilor americane din țară, sâmbătă. El va fi judecat pentru trafic de droguri și arme.

Imagini difuzate de televiziuni l-au arătat sâmbătă după-amiază pe liderul venezuelean coborând sub escortă dintr-un avion, pe un aeroport din nordul New York-ului, apoi sosind în Manhattan cu elicopterul. El era înconjurat de zeci de agenți DEA.

Ulterior, Casa Albă a difuzat un videoclip cu Maduro, încătuşat şi încălţat cu papuci din plastic, în timp ce este escortat de agenţi în sediul Drug Enforcement Administration (DEA), agenţia federală antidrog.

„Bună seara, La Mulţi Ani”, se aude declarând preşedintele venezuelean.

Nicolas Maduro a fost condus apoi la Centrul din Brooklyn care a găzduit în trecut și alți deținuți de rang înalt, precum Ghislaine Maxwell, Sam Bankman Fried și P. Diddy, în așteptarea procesului.

Maduro și soția sa vor fi aduși în fața unui judecător din New York la o dată care nu a fost încă stabilită. Președintele venezuelean este acuzat de narco-terorism, conspirație pentru importul de cocaină și posesie de arme de foc.