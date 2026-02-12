VIDEO Nicușor Dan, despre invitația lui Trump de a merge la summitul Consiliului de Pace: „E important pentru noi să fim acolo, dar depinde în ce condiţii”

Președintele a explicat joi, înainte de reuniunea informală a Consiliului European, că încă analizează invitația președintelui american Donald Trump de a participa la summitul Consiliului de Pace din 19 februarie. El spune că sunt discuții cu oficialii americani pentru a vedea ce rol ar avea România la reuniunea de la Washington. România nu a dat până acum niciun răspuns nici invitației președintelui SUA de a face parte din Consiliul pentru Pace.

Întrebat dacă a ajuns la o concluzie cu privire la participarea la summitul Consiliului pentru Pace la care a fost invitat de către Donald Trump, președintele Nicușor Dan a spus că încă are discuții cu partea americană ca să înțeleagă care ar fi rolul României la o astfel de reuniune:

„Suntem încă în discuții cu partea americană. Obiectul discuției este care poate să fie statutul unei țări care în momentul ăsta, cum e România, nu poate să fie decât observator. Adică care este formatul discuției și care este rolul eventualilor observatori în această ședință. În funcție de răspunsul părții americane decidem dacă să mergem sau să nu mergem”.

El a mai spus că un anunț oficial în legătură cu decizia finală a României va veni la finalul discuțiilor, „probabil săptămâna asta”.

Șeful statului a spus că participarea la summitul lui Trump depinde și de condiții.

„Depinde, pentru că, după cum știți, situația din Gaza e importantă pentru Europa, România are, tradițional, niște relații și cu Israelul și cu țările arabe din zonă. Deci e important pentru noi să fim acolo, dar depinde și de condiții”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a mai spus că are discuții și cu partenerii europeni în legătură cu poziționarea față de formatul propus de președintele american, dar „răspunsul îl dă România”.

Întrebat despre suprapunerea cartei ONU cu cea a Consiliului pentru Pace, Nicușor Dan a declarat că „până când discuții, care estimez că vor fi complicate vor avea loc, noi nu putem să fim altceva decât observatori”.

În final, șeful statului a spus că discuțiile sunt dinamice, că partea americană reconsideră, în funcție de răspunsurile deja primite de la alte state, dar că probabil săptămâna asta va fi luată o decizie.

Ce este summit-ul Consiliului pentru Pace convocat de Trump

Primul summit al Consiliului pentru Pace convocat de președintele Donald Trump a fost anunțat pentru 19 februarie și va avea loc la Washington, la Institutul de Pace al Statelor Unite, potrivit CNN.

Un oficial american a declarat pentru CNN că scopul întâlnirii este strângerea de fonduri, dar a subliniat că detaliile nu sunt încă puse la punct.

Nicușor Dan a primit de la Donald Trump invitația să participe la prima reuniune a Consiliului pentru Pace.

Ce este „Consiliul pentru Pace” propus de Trump

Consiliul pentru Pace, prezidat de Trump, a fost inițial prezentat ca un organism cu atribuții limitate, menit să supravegheze reconstrucția Fâșiei Gaza.

Cu toate astea, potrivit proiectului de statut, scopul Consiliului a fost extins la rezolvarea conflictelor din întreaga lume. Proiectul, care a fost trimis împreună cu invitațiile de aderare, în luna ianuarie, nici măcar nu menționează Gaza.

Administrația Prezidențială din România a anunțat pe 18 ianuarie primirea unei scrisori de la președintele american prin care este adresată oficial invitația ca România să devină membru al Consiliului pentru Pace. Invitația vine și cu o notă de plată: o taxă de un miliard de dolari pentru a deveni membru permanent.