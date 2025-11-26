VIDEO Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat ce va face concret pentru a combate fenomenul de violență domestică și femicid în România

Președintele Nicușor Dan a fost rugat miercuri, la ieșirea din Parlament, după prezentarea Strategiei Naționale de Apărare, să explice ce măsuri ar trebui ar trebui să ia autoritățile în cazul femeilor care sunt victimele violenței domestice.

Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri, în Parlament, Strategia Națională de Apărare a Țării.

La ieșirea din sala se ședință, Nicușor Dan a fost întrebat de HotNews ce va face concret pentru a combate acest fenomen de violență domestică și femicid.

„În primul rând, începând de la 1-3 noiembrie, avem un consilier care se ocupă și de problemele asta, deci la un moment dat va veni cu un raport în urma discuțiilor cu toate instituțiile care se ocupă de fenomen. Dincolo de asta, există niște anchete interne pe modul în care s-a procedat în cazuri în care femei au reclamat și nu au avut la timpul potrivit suport potrivit de la insituțiile statului”, a răspuns Nicușor Dan.

„Și foarte important să ne uităm la mecanisme. Din păcate, durata procesului penal pentru orice fel de faptă este enorm de mare și nu mai există o corespondență în capul oamenilor între o faptă și sancțiunea care este dispusă peste 5 sau 6 ani. Pare că oamenii ăștia nu vor păți niciodată nimic. O să vedem raportele și de la MAI și de la Parchetul General”, a mai spus președintele Nicușor Dan.

De la începutul anului, peste 50 de femei au fost ucise în România. În medie, la fiecare trei zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România, potrivit statisticilor.

Miercuri, Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege care prevede o serie de măsuri esențiale pentru protecţia victimelor violenţei domestice.

Proiectul prevede că mai multe instituţii pot depune cererea de ordin de protecţie în numele victimei şi ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte automat până la soluţionarea cererii în primă instanţă. Până acum, ordinul provizoriu expira după 5 zile