Regulă nouă pentru ordinele de protecție a victimelor violenţei domestice. Ce prevede legea adoptată de Camera Deputaților

Camera Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede o serie de măsuri esențiale pentru protecţia victimelor violenţei domestice.

Proiectul prevede că mai multe instituţii pot depune cererea de ordin de protecţie în numele victimei şi ordinul de protecţie provizoriu se prelungeşte automat până la soluţionarea cererii în primă instanţă. Până acum, ordinul provizoriu expira după 5 zile.

„În situaţia înaintării ordinului de protecţie provizoriu, durata iniţială pentru care a fost dispus se prelungeşte, de drept, până la soluţionarea în primă instanţă a cererii pentru emiterea ordinului de protecţie. Procurorul comunică acest lucru de îndată unităţii de poliţie care a înaintat ordinul de protecţie provizoriu, care ia măsuri pentru informarea imediată a persoanelor ce făceau obiectul acestuia”, prevede proiectul, transmite Agerpres.

Actul normativ mai urmăreşte, de asemenea, descurajarea faptelor de violenţă domestică, majorând limitele de pedeapsă în cazul agresorilor care recidivează.

„Dacă faptele sunt săvârşite de o persoană care a mai comis anterior o infracţiune de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecţie sau prin ordinul de protecţie provizoriu, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu jumătate”, stipulează proiectul.

Potrivit acestuia, „la expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau psihică ori libertatea persoanei protejate i-ar fi puse în pericol”.

Iniţiativa legislativă a fost adoptată şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz. Legea merge acum la președintelui Nicușor Dan pentru promulgare.

De la începutul anului, peste 50 de femei au fost ucise în România. În medie, la fiecare trei zile ale lui 2025, un bărbat a încercat să omoare o femeie în România, potrivit statisticilor.

Ultimul caz răsunător a fost cel al Mihaelei, o tânără de 25 de ani, mamă a trei copii, care a fost ucisă pe 8 noiembrie de soţ în faţa celui mai mic dintre copiii ei, în localitatea Beciu, judeţul Teleorman. Femeia se despărţise de soțul ei şi obţinuse în instanță un ordin de protecţie împotriva lui.