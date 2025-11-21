VIDEO Nicușor Dan, întrebat dacă e sustenabil ca românii să dea bani partidelor pentru ca acestea să plătească 450.000 de euro pe o emisiune TV

Prezent în București la o conferință despre politica europeană de coeziune, președintele Nicușor Dan a fost rugat vineri să explice cum vede el faptul că cetățenii dau bani partidelor, de la buget, iar acestea ajung să facă un contract în care cheltuiesc 450.000 de euro pe o emisiune, cum a constatat AEP, care a făcut plângere penală.

Pe 12 mai 2025, Realitatea Plus a difuzat mai multe emisiuni, printre care „Culisele Statului Paralel” realizată de Anca Alexandrescu, emisiune pentru care televiziunea a primit 450.000 de euro de la AUR. În acea zi, în total, AUR a plătit la Realitatea 1 milion de euro.

Partidul lui George Simion a cerut restituirea sumei din buget, dar AEP a refuzat și a trimis o plângere la Parchet, conform datelor publicate de siteul de investigații Snoop.

La ieșirea de la conferință, Nicușor Dan a fost întrebat de HotNews dacă este sustenabil pentru România ca românii să plătească pentru subvenția partidelor, iar partidele să plătească 450.000 de euro pentru o emisiune de două ore.

Nicușor Dan: „Trebuie să avem o discuție despre cum funcționează economia națională, cât dăm partidelor”

„Mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea are mai multe răspunsuri. Un prim răspuns este că de principiu faptul că partidele au o subvenție de la buget, asta este și în alte țări, este potrivit, pentru că din momentul în care partidele au avut acces la subvenții au scăzut numărul de sacoșe care se duceau spre partide si care cereau contrafavoruri”, a declarat Nicușor Dan.

„De principiu, este bine, mai departe, cuantumul, aici trebuie să avem o discuție despre cum funcționează economia națională, cât dăm partidelor, cât la sută dăm unui partid. În momentul în care dai unui partid niște bani trebuie să îi dai o anumită libertate, dar cât din banii aștia să se ducă către presă. Aici trebuie să avem o discuție. În ceea ce privește cuantumul, această discuție va avea loc odată cu bugetul national”, a adăugat președintele.

Snoop este siteul care a descoperit și cei 2 milioane de euro plătiți, din bani publici, de PNL pentru promovarea pe panouri a cărții lui Nicolae Ciucă, președintele PNL și candidat la prezidențiale. Același site de investigații a scris despre sumele record primite de PSD și despre faptul că AEP nu a rambursat o parte din bani președintelui Nicușor Dan, pentru că nu au fost identificați unii dintre donatori. Dacă doriți să sprijiniți munca de investigație a redacției nonprofit Snoop o puteți face aici.