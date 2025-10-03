VIDEO Nicușor Dan, la un eveniment cultural, iritat de întrebarea unei jurnaliste: „E bine, din când în când, să ne relaxăm”

Președintele Nicușor Dan a participat vineri seară la evenimentul de deschidere a „Romanian Creative Week – Bucharest”, organizat la Muzeul Național de Artă al României. Întrebat de o jurnalistă Realitatea Plus despre raportul privind războiul hibrid al Rusiei, pe care l-a prezentat joi liderilor europeni, șeful statului a refuzat să răspundă.

„Am ținut să venim la această expoziție de deschidere a Romanian Creative Week pentru că vrem să sprijinim industriile creative din România. Există domenii în care România are un avantaj competitiv și unul dintre acestea este constituit de industriile creative. Îi invit pe bucureșteni să vină la aceste expoziții”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a fost întrebat de reporterul RealitateaPlus despre raportul „Analiză privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României”, document pe care președintele l-a prezentat joi liderilor europeni. În analiză sunt menționați Călin Georgescu și Horațiu Potra, trimiși în judecată la jumătatea lunii septembrie pentru comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și comunicarea de informații false.

Reportera l-a întrebat pe șeful statului „cum a putut merge cu un raport care conține date dintr-un dosar penal ajuns pe masa instanței” și „cum se poate implica în justiție”.

„Suntem la un eveniment cultural. E bine din când în când să ne relaxăm”, a răspuns președintele.

Întrebat despre finanțarea culturii, Nicușor Dan a spus că „într-adevăr, noi în momentul ăsta avem o problemă bugetară, și problema bugetară se duce către toate sectoarele”. „Ce încearcă să facă acest eveniment și ce încercăm noi să facem venind aici este să stimulăm partea privată a culturii. Când statul va avea bani, evident să facă mai mult”, a conchis președintele Nicușor Dan.