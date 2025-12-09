VIDEO Nicușor Dan, moment de confuzie. Vrea aderarea României la o organizație din care facem parte de zeci de ani

În conferința de presă susținută marți la Paris, după întâlnirea cu omologul său francez, președintele Nicusor Dan a făcut o confuzie. Șeful statului a încurcat OCDE cu OSCE.

Președintele a fost întrebat ce așteptări are de la noul primar general al Capitalei și cum comentează analiza unora dintre comentatorii de la București, care văd în rezultate o înfrângere pentru el, având în vedere că unul dintre candidați, Cătălin Drulă (USR), s-a prezentat în campanie drept continuatorul proiectelor din mandatele de primar ale lui Nicușor Dan și s-a clasat abia pe locul al patrulea.

„Cu titlu general, eu cred că și dumneavoastră, media, și românii investesc foarte multă energie în momentul alegerilor, în momente care sunt emoționale, și mult mai puțină energie în a urmări… De fapt, democrația este realizarea mandatului de către aleși, mandatul pe care l-au dat oamenii prin vot – și e mai important mandatul decât votul. Dar, spunând asta, o înfrângere pentru mine ar însemna să nu ne mai primească nimeni în Europa sau să nu intrăm în OSCE sau fel de fel de lucruri, nicidecum ce se întâmplă la niște alegeri locale în București. Iar domnul Ciucu are un mandat, problemele Bucureștiului sunt structurale”, a declarat Nicușor Dan, marți, în conferința de presă organizată la Ambasada României de la Paris, după întâlnirea cu președintele francez Emmanuel Macron, de la Palatul Élysée.

Declarația președintelui Dan despre OSCE poate fi urmărită de la minutul 21:59.

Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE) este dimensiunea parlamentară a Organizației pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). A fost creată în 1991, sub numele de Adunarea Parlamentară a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa, odată cu adoptarea Documentului de la Madrid, care stabilea principalele reguli de procedură, dimensiunea delegațiilor naționale, structurile și metodele de lucru ale Adunării.

De la data de 1 ianuarie 1995, CSCE a fost redenumită OSCE, ca urmare a deciziei luate de șefii de stat sau de guvern din statele participante la Summit-ul de la Budapesta (1994).

România a participat la negocierile CSCE din 1973 și este semnatară inițială a Actului final de la Helsinki din 1975. În 2001, România a preluat președinția organizației. Țara noastră este reprezentată de o delegație permanentă la OSCE și la Adunarea Parlamentară a OSCE, potrivit site-ului organizației internaționale.

România și-a depus candidatura la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) pentru aderare în 2004 și a reînnoit-o de mai multe ori de atunci.

Membrii OCDE au laolaltă mai bine de două treimi din producţia şi comerţul din lume și 90% din investițiile directe la nivel mondial. Intrarea în acest club prosper e considerată obiectiv strategic național și una dintre marile ambiții de politică externă ale României, potrivit Panorama.ro.

Statutul de membră a Organizației e unul dintre puținele obiective de țară în privința importanței căruia au fost de acord toate guvernele care au fost la putere în ultimele două decenii.

În septembrie anul acesta, Nicușor Dan susținea că procesul de aderare al României progresează foarte bine.

„Peste jumătate din evaluările tehnice au fost deja încheiate cu succes. Dacă menținem acest ritm, România va adera la OCDE anul viitor”, preciza șeful statului, la acel moment.