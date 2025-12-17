VIDEO Nicușor Dan numește cele mai mari probleme pe care le vede în sistemul de justiție

Întrebat într-o conferință de presă organizată la Londra, dacă se impun demisii de miniștri sau în fruntea ÎCCJ după documentarul Recoder „Justiție Capturată”, Nicușor Dan a subliniat că sunt chestiuni serioase care trebuie analizate și a indicat o durată de 2-3 luni până va ajunge „la o concluzie unanim recunoscută”.

„E o chestiune importantă când ai 1.000 de magistrați din 7.000 care spun că sunt sunt probleme în sistemul de justiție înseamnă este o chestiune foarte serioasă serioasă. Am programat o întâlnire imediat ce voi fi în țară cu magistrații care vor să exprime public probleme.”, a spus Nicușor Dan cu referire la scrisoare de solidaritate cu magistrații care au depus mărturie în documentarul Recorder.

El a numit și care sunt, în opinia sa, unele din probleme din sistemul de justiție. „Trebuie să separăm faptele de opinii. Discutăm de justiție. Intuitiv aș spune că sunt probleme la Inspecția Judiciară, la modul cum în care se fac promovări și pe funcții de conducere în instanțe și de la instanțe inferioare la superioare. Lucrurile trebuie probate. Nu este o chestiune de slogan sau de cine strigă mai tare. Sunt chestiuni foarte serioase și ele trebuie probate. Vom solicita materiale până vom ajunge la o concluzie unanim recunoscută. E o chestiune care va dura de ordinul 2-3 luni”, a explicat el.

Legat de întrebarea reporterului Cotidianul care a vrut să știe dacă se impune demisia unor persoane precum ministrul de Interne Cătălin Predoiu, ministrul Justiției Radu Marinescu sau președinta ÎCCJ Lia Savonea, Nicușor Dan a subliniat că nu are el această prerogativă.

„Vom vedea vinovății. Dacă sunt, mă voi exprima public. Legat de demisii, eu am atribute numai pe consilieri prezidențiali și de stat. Pe pozițiile care nu sunt în subordinea directă a președintelui e o chestiune de societate și de respectivele instituții”, a explicat Nicușor Dan.

Bolojan, despre demiterea lui Predoiu

Întrebat la rândul său miercuri, într-o emisiune la DigiFM, dacă s-a gândit să îl demită pe Cătălin Predoiu de la Ministerul Afacerilor Interne, Ilie Bolojan a spus că nu poate critica pe cineva pentru un alt mandat pe care l-a avut anterior în guvern, Predoiu ocupând în trecut funcția de ministru al Justiției. „Încurajez continuitatea”, a spus Bolojan.

Cei doi miniștri Cătălin Predoiu, ministrul al Internelor, și Radu Marinescu, ministru al Justiției, au fost criticați de societatea civilă pentru neregulile din justiție care au fost semnalate în documentarul Recorder „Justiție Capturată”. Cătălin Predoiu era ministru al Justiției în 2022 când a fost numit actualul procuror-șef Marius Voineag despre care Recorder a arătat că a pretins „controlul asupra dosarelor”. O petiție Declic prin care se cere demiterea lui Predoiu a strâns peste 20.000 de semnături.



