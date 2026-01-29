VIDEO Noi imagini arată că Alex Pretti a avut o confruntare cu agenții ICE cu 11 zile înainte să fie ucis în Minneapolis

Trei videoclipuri recent descoperite arată cum Alex Pretti, asistentul medical ucis ulterior în Minneapolis, a fost imobilizat violent de agenții ICE cu doar 11 zile înainte de moartea sa. Imaginile confirmă tensiunile care au precedat tragedia și susțin acuzațiile familiei bărbatului privind o represiune agresivă din partea forțelor federale, potrivit The Guardian.

Înregistrările de aproximativ două minute, publicate de canalul de știri The News Movement, surprind incidentul din 13 ianuarie. În imagini, Alex Pretti strigă la agenții dintr-un vehicul neinscripționat și lovește stopul mașinii în timp ce aceasta pleacă. Imediat, un agent înarmat coboară și îl trântește la pământ, în timp ce restul ofițerilor folosesc gaze lacrimogene împotriva mulțimii.

Pretti a reușit să se elibereze rapid, rămânând la fața locului în timp ce agenții se retrăgeau. După ce haina i-a fost smulsă în busculadă, videoclipul arată o armă în centura sa. Deși asistentul medical avea permis de port-armă, imaginile confirmă că acesta nu a atins-o în niciun moment al altercației.

Un reprezentant al familiei a confirmat oficial pentru The Guardian că persoana agresată în imaginile apărute recent este într-adevăr Alex Pretti.

Vă avertizăm că urmează detalii și imagini care vă pot afecta emoțional!

Steve Schleicher, avocatul familiei Pretti, a condamnat ferm acțiunile forțelor de ordine: „Cu o săptămână înainte ca Alex să fie împușcat pe stradă – deși nu reprezenta o amenințare pentru nimeni – el a fost agresat violent de un grup de agenți ICE. Nimic din ceea ce s-a întâmplat atunci nu putea justifica uciderea lui ulterioară”.

Mărturii: A fost „trântit la pământ destul de violent”

O a doua filmare a confruntării din 13 ianuarie, publicată de Minnesota Star Tribune, confirmă brutalitatea intervenției agenților federali asupra lui Alex Pretti. Max Shapiro, martorul care a filmat incidentul, a declarat pentru ziar că asistentul medical a fost „trântit la pământ destul de violent”. La finalul înregistrării, martorul se apropie de Pretti și îl întreabă dacă se simte bine, iar Pretti răspunde: „Sunt bine. Suntem cu toții bine? Suntem cu toții în siguranță?”.

O a treia filmare, postată pe YouTube chiar în ziua incidentului, redă furia localnicilor față de prezența ICE. Oamenii claxonau și dădeau semnale pentru a-și avertiza vecinii, în contextul în care Renee Good fusese ucisă de un agent federal cu doar o săptămână înainte, la numai patru străzi distanță.

Toate imaginile de la incidentul de acum 11 zile arată că agenții au folosit gaze lacrimogene și proiectile cu piper împotriva mulțimii revoltate, în timp ce îl mențineau pe Pretti imobilizat la pământ.

Un purtător de cuvânt al Departamentului Securității Interne a confirmat că instituția analizează noile probe video. Din imagini rămâne însă neclar ce anume a provocat furia aparentă a lui Pretti față de agenți.

În paralel cu această anchetă, cel puțin doi agenți federali ai poliției de frontieră implicați în incidentul armat de sâmbătă au fost suspendați din funcție, potrivit Reuters. Măsura, descrisă drept un protocol standard în cazul incidentelor cu focuri de armă, vine pe fondul presiunii publice crescute după uciderea asistentului medical.

În ziua de 13 ianuarie, peste 100 de persoane s-au adunat în cartier pentru a monitoriza operațiunile ICE, conform publicației locale Sahan Journal.

Martorii au descris scene de o violență extremă: o femeie a fost extrasă forțat din mașină după ce agenții i-au spart geamul, iar un alt bărbat a fost imobilizat brutal cu fața la pământ. Printre cei prezenți s-a numărat și reprezentanta statului, Aisha Gomez, care a declarat că a fost ea însăși agresată fizic de ofițeri fără nicio avertizare verbală.

Poziția oficială: Între anchetă și negări

Primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a minimalizat importanța acestor imagini, declarând la o ședință CNN că ele nu sunt relevante pentru incidentul fatal de 11 zile mai târziu. Acesta a insistat că atenția ar trebui să rămână asupra „circumstanțelor care au dus efectiv la uciderea lui Alex”.

Această poziție vine în contextul în care oficialii administrației Trump au susținut inițial că, în ziua morții sale, Pretti ar fi „fluturat” o armă cu intenția de a ataca polițiștii. Totuși, analizele video realizate de multiple instituții de presă au contrazis aceste afirmații, demonstrând că asistentul medical ținea în mână un telefon, nu o armă, în momentul în care a fost atacat.

Familia lui Pretti a reacționat dur față de versiunea oficială a autorităților, catalogând-o drept o tentativă de defăimare. „Minciunile revoltătoare spuse despre fiul nostru de către administrație sunt condamnabile și dezgustătoare”, au transmis aceștia într-un comunicat oficial.

„Alex nu ține în mod evident o armă în mână când este atacat de ucigașii și lașii de la ICE ai lui Trump. Vă rugăm să spuneți adevărul despre fiul nostru. Era un om bun”, a concluzionat familia asistentului medical.