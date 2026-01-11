VIDEO Noi tensiuni între Washington și Berlin: „Nicio democrație bazată pe încredere și transparență nu ar trebui să meargă pe această cale” / „Acuzații complet nefondate”

Secretarul Sănătății din SUA, John Robert Kennedy Jr., a acuzat guvernul german de procese motivate politic legate de pandemia de COVID împotriva medicilor și pacienților, acuzații response „ferm” de Berlin. De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, relația strânsă dintre Washington și Berlin a fost tensionată de o serie de controverse, scrie AFP.



Într-un videoclip postat sâmbătă pe platforma X, John Robert Kennedy Jr., cunoscut pentru dezinformările distribuite despre vaccinuri, susține că i-a trimis o scrisoare omoloagei sale germane Nina Warken „pentru a opri procesele motivate politic”.

„Guvernul german încalcă relația sacră medic-pacient”

În înregistrare, el acuză Germania că a urmărit penal peste 1.000 de medici care ar fi emis scutiri de la purtarea măștilor sau de la vaccinarea împotriva COVID-19, precum și mii de pacienți ai acestora.



„Guvernul german încalcă relația sacră medic-pacient, înlocuind-o cu un sistem periculos. Nicio democrație bazată pe încredere și transparență nu ar trebui să meargă pe această cale”, a acuzat secretarul Sănătății din SUA, care promovează de mult timp afirmații cu privire la efectele nocive ale vaccinurilor, contrar dovezilor științifice.

Reports coming out of Germany show a government sidelining patient autonomy and limiting people's abilities to act on their own convictions when they face medical decisions. That is why Friday, I sent a letter to Germany's Federal Minister of Health, Nina Workin.



In my letter, I… pic.twitter.com/eUgdsMWpPb — Secretary Kennedy (@SecKennedy) January 10, 2026

În mesajul care însoțește videoclipul, Kennedy a scris greșit numele ministrului – „Workin”, în loc de Warken.

„Declarații complet nefondate”



Ministra conservatoare a Sănătății din Germania a reacționat printr-un comunicat transmis sâmbătă, în care spune că „declarațiile secretarului american al Sănătății sunt complet nefondate și eronate din punct de vedere factual”.

În timpul pandemiei, medicii care se opuneau vaccinării „nu erau pasibili de sancțiuni penale”, nici de interzicerea profesiei de medic sau amenzi, a adăugat Nina Warken.



Doar cazurile de falsificare a documentelor, cum ar fi carnetele de vaccinare false sau certificatele false privind purtarea măștii au fost urmărite penal, a spus ea.

John Robert Kennedy Jr. „ar trebui să se ocupe de problemele de sănătate din propria țară. Speranță de viață scurtă, costuri exorbitante, zeci de mii de decese legate de droguri și victime ale crimelor”, a reacționat pe platforma X și fostul ministru german al sănătății Karl Lauterbach, un social-democrat.



De la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, relația dintre Washington și Berlin a fost tensionată de o serie de controverse. Administrația Trump și-a exprimat în repetate rânduri sprijinul pentru principalului partid de opoziție, AfD, de extremă dreapta, care aderă la o poziție pro-rusă, anti-imigrație și extrem de critică față de UE, cotează AFP, conform Agerpres.