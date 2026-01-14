VIDEO. O căprioară a oprit traficul pe cel mai cunoscut pod din lume

Săptămâna trecută, traficul pe celebrul pod Golden Gate din San Franscisco a fost întrerupt pentru scurt timp, pentru ca o căprioară să poată traversa, scrie postul de televiziune ABC News.

Un videoclip filmat de un trecător arată căprioara alergând vinerea trecută pe pod. În cele din urmă, căprioara a coborât de pe pod, iar traficul a revenit la normal.

Nu se știe cum a ajuns căprioara pe pod.