VIDEO O dronă artizanală a creat panică în Lituania. Premierul și președintele Parlamentului au fost evacuați de urgență

O dronă, aparent artizanală, a intrat în spaţiul aerian al Lituaniei dinspre Belarus şi s-a prăbuşit joi în apropierea unui punct de control la frontieră, ceea ce a provocat o alertă de securitate la Vilnius, unde premierul lituanian, Gintautas Paluckas, şi preşedintele Seimas (parlamentul), Saulius Skvernelis, au fost evacuaţi într-un loc sigur, au declarat surse oficiale pentru EFE, preluată de Agerpres.

Şefa de cabinet a premierului a declarat agenţiei de presă citate că Paluckas şi Skvernelis au fost duşi în adăposturi în conformitate cu procedurile de urgenţă până când s-a stabilit că încălcarea spaţiului aerian nu constituie o ameninţare. Preşedintele lituanian, Gitanas Nauseda, nu se afla joi în ţară, ci într-o vizită în Irlanda.

Avioane de vânătoare NATO au fost ridicate de urgenţă de la sol pentru a intercepta drona neidentificată în acel moment, dar aceasta s-a prăbuşit fără implicarea lor, a indicat serviciul de presă al Ministerului lituanian al Apărării, citat de publicaţia ucraineană Dialog.

Responsabila cu relaţiile cu presa din cadrul Serviciului de frontieră al Lituaniei a declarat pentru EFE că drona, fabricată din lemn şi spumă de polistiren, nu transporta marfă sau explozibili.

First video from the site where a suspected drone from Belarus entered Lithuanian airspace and crashed near the border pic.twitter.com/jhSnbVOLP2